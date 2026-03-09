Οδηγός ενίσχυσης αντιληπτικού & εκφραστικού λόγου στο σπίτι

Διαβάστε και ενημερωθείτε σχετικά

Υπάρχουν οι λέξεις που καταλαβαίνουμε και υπάρχουν και αυτές που μπορούμε να πούμε για να επικοινωνήσουμε. Στις πιο πολλές περιπτώσεις οι πρώτες είναι περισσότερες από τις δεύτερες. Με λίγο πιο «επιστημονικούς» όρους, το αντιληπτικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει έννοιες τις οποίες κατανοούμε, γνωρίζουμε τη σημασία τους και μπορούμε να αναγνωρίζουμε. Το εκφραστικό λεξιλόγιο είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας για να εκφράσουμε ανάγκες ή επιθυμίες.

Ποια περίοδος είναι σημαντική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου; Η περίοδος 0-6 είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Είναι η περίοδος που ο εγκέφαλος του παιδιού απορροφά όλες τις πληροφορίες σαν σφουγγάρι και αναπτύσσεται ραγδαία. Αυτό οφείλεται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, την ικανότητα δηλαδή να δημιουργεί νέες συνάψεις μέσα από τα ερεθίσματα που λαμβάνει. Ποια παιδιά μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες στην ανάπτυξη του αντιληπτικού ή εκφραστικού λεξιλογίου; Παιδιά με καθυστέρηση λόγου, ειδική γλωσσική διαταραχή, δυσπραξία, νοητική υστέρηση, κώφωση/βαρηκοΐα, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον ή παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πρόσβαση σε ερεθίσματα.

Θυμήσου… Στην προσχολική ηλικία, η μάθηση έρχεται μόνο μέσα από το παιχνίδι και πάντα με φυσικό τρόπο. Η γλώσσα δεν διδάσκεται αλλά μαθαίνεται βιωματικά. Τα παιδιά για να επικοινωνήσουν χρειάζονται ευχάριστες αλληλεπιδράσεις, έναν τρόπο και έναν λόγο για να το κάνουν. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις ηλικίες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά κατανοούν πιο εύκολα όταν χρησιμοποιούμε πραγματικά αντικείμενα για την κατάκτηση καινούριων εννοιών. Οι παρακάτω δραστηριότητες στοχεύουν στην ενίσχυση απλών καθημερινών εννοιών όπως είναι τα μέρη του σώματος, τα χρώματα ή τα ρούχα. Είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα τις ανάγκες και την ηλικία κάθε παιδιού.

Καθρέφτη- καθρεφτάκι μου Καθίστε μπροστά στον καθρέφτη μαζί με το παιδί και ξεκινήστε να δείχνετε & να ονομάζετε τα μέρη του σώματος. Δείξτε τα δικά σας & και του παιδιού! Δείξτε τα μαζί και ύστερα ζητήστε να τα δείξει μόνο του! Ρουτίνες! Οι καθημερινές ρουτίνες αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για εκμάθηση νέων εννοιών! Ρουτίνες αλληλεπίδρασης: παιχνίδια αγκαλιάς και τραγουδιού, γαργαλήματος – οτιδήποτε έχει το στοιχείο της έκπληξης Ρουτίνες καθημερινότητας:ώρα του φαγητού, του μπάνιου, του ύπνου. Χρησιμοποιείστε τις ίδιες λέξεις κάθε φορά Ώρα για μπάνιο! Δημιουργήστε σαπουνάδα και με ένα σφουγγάρι γεμίστε το παιδί σαπουνόφουσκες! «Ωχ σαπούνι στο χέρι» «Κοίτα το σαπούνι στη μύτη!» Ώρα για ύπνο: Κρύψε το χέρι κάτω από το σεντόνι, βάλε το κεφάλι πάνω στο μαξιλάρι. Ωχ που πήγε το πόδι! Κοίτα ένα κίτρινο σεντόνι. Φέρε τη μπλεκουβέρτα! Ρουτίνες με παιχνίδια: παίζοντας απλά παιχνίδια και χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις κάθε φορά.