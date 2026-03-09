Οδηγός ενίσχυσης αντιληπτικού & εκφραστικού λόγου στο σπίτι

Διαβάστε και ενημερωθείτε σχετικά
Υπάρχουν οι λέξεις που καταλαβαίνουμε και υπάρχουν και αυτές που μπορούμε να πούμε για να επικοινωνήσουμε. Στις πιο πολλές περιπτώσεις οι πρώτες είναι περισσότερες από τις δεύτερες.
Με λίγο πιο «επιστημονικούς» όρους, το αντιληπτικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει έννοιες τις οποίες κατανοούμε, γνωρίζουμε τη σημασία τους και μπορούμε να αναγνωρίζουμε. Το εκφραστικό λεξιλόγιο είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας για να εκφράσουμε ανάγκες ή επιθυμίες.
Ποια περίοδος είναι σημαντική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου;
Η περίοδος 0-6 είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Είναι η περίοδος που ο εγκέφαλος του παιδιού απορροφά όλες τις πληροφορίες σαν σφουγγάρι και αναπτύσσεται ραγδαία. Αυτό οφείλεται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, την ικανότητα δηλαδή να δημιουργεί νέες συνάψεις μέσα από τα ερεθίσματα που λαμβάνει.
Ποια παιδιά μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες στην ανάπτυξη του αντιληπτικού ή εκφραστικού λεξιλογίου;
Παιδιά με καθυστέρηση λόγου, ειδική γλωσσική διαταραχή, δυσπραξία, νοητική υστέρηση, κώφωση/βαρηκοΐα, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον ή παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πρόσβαση σε ερεθίσματα.
Θυμήσου…
Στην προσχολική ηλικία, η μάθηση έρχεται μόνο μέσα από το παιχνίδι και πάντα με φυσικό τρόπο. Η γλώσσα δεν διδάσκεται αλλά μαθαίνεται βιωματικά. Τα παιδιά για να επικοινωνήσουν χρειάζονται ευχάριστες αλληλεπιδράσεις, έναν τρόπο και έναν λόγο για να το κάνουν. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις ηλικίες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά κατανοούν πιο εύκολα όταν χρησιμοποιούμε πραγματικά αντικείμενα για την κατάκτηση καινούριων εννοιών.
Οι παρακάτω δραστηριότητες στοχεύουν στην ενίσχυση απλών καθημερινών εννοιών όπως είναι τα μέρη του σώματος, τα χρώματα ή τα ρούχα. Είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα τις ανάγκες και την ηλικία κάθε παιδιού.
Καθρέφτη- καθρεφτάκι μου
Καθίστε μπροστά στον καθρέφτη μαζί με το παιδί και ξεκινήστε να δείχνετε & να ονομάζετε τα μέρη του σώματος. Δείξτε τα δικά σας & και του παιδιού!
Δείξτε τα μαζί και ύστερα ζητήστε να τα δείξει μόνο του!
Ρουτίνες!
Οι καθημερινές ρουτίνες αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για εκμάθηση νέων εννοιών!
Ρουτίνες αλληλεπίδρασης: παιχνίδια αγκαλιάς και τραγουδιού, γαργαλήματος – οτιδήποτε έχει το στοιχείο της έκπληξης
Ρουτίνες καθημερινότητας:ώρα του φαγητού, του μπάνιου, του ύπνου. Χρησιμοποιείστε τις ίδιες λέξεις κάθε φορά
Ώρα για μπάνιο! Δημιουργήστε σαπουνάδα και με ένα σφουγγάρι γεμίστε το παιδί σαπουνόφουσκες! «Ωχ σαπούνι στο χέρι» «Κοίτα το σαπούνι στη μύτη!»
Ώρα για ύπνο: Κρύψε το χέρι κάτω από το σεντόνι, βάλε το κεφάλι πάνω στο μαξιλάρι. Ωχ που πήγε το πόδι! Κοίτα ένα κίτρινο σεντόνι. Φέρε τη μπλεκουβέρτα!
Ρουτίνες με παιχνίδια: παίζοντας απλά παιχνίδια και χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις κάθε φορά.
Ώρα για δουλειές!
Ζητήστε από το παιδί να σας βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού! Μαζέψτε μαζί τα βρώμικα ρούχα και βάλτε τα στο πλυντήριο. Όταν τελειώσει μπορείτε να τα απλώσετε παρέα! Μιλήστε για τα χρώματα, τις υφές, τις εποχές, τα μεγέθη!
Εγώ & η κούκλα μου!
Όταν το παιδί μάθει να δείχνει τα μέρη του σώματος του, βάλτε και την κούκλα/αρκουδάκι στο παιχνίδι!
“που είναι το χέρι της κούκλας;” “βάλε τα γυαλιά στο κεφάλι της κούκλας” “έλα να πιάσουμε τα μαλλιά της κούκλας” κ.ο.κ.
Πλαστελίνη, η καλύτερη μου φίλη
Φτιάξτε με πλαστελίνη ανθρωπάκια, προσθέστε μάτια μύτη, στόμα, χέρια κ.ο.κ
Ρωτήστε το παιδί “που είναι η μύτη;” “τι να βάλω εδώ;”
Πατατοκέφαλοι
Ο κύριος Πατάτας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να μάθεις τα μέρη του σώματος!
Κρατήστε τα μέρη του σώματος και ζητήστε από το παιδί να τα ονομάσει για να τα βάζει ένα ένα στη θέση τους.
Και αν δεν έχετε το παιχνίδι, πάρτε μια αληθινή πατάτα και ζωγραφίστε μάτια, μύτη, στόμα, αφτιά!
Τι φοράμε σήμερα;
Ανοίξτε τη ντουλάπα σας μαζί με το παιδί και διαλέξτε τα ρούχα που θα φορέσετε σήμερα. Δώστε του επιλογές “θα βάλεις την κόκκινη μπλούζα ή την πράσινη”, “θα βάλεις την μεγάλη φούστα ή την μικρή;”.
Κατεβάστε μαζί τα χειμερινά, και ανεβάστε τα καλοκαιρινά. Μιλήστε για το κρύο ή τη ζέστη για τα κοντομάνικα ή τα πουλόβερ. “Τι φοράμε το καλοκαίρι;” “Πότε φοράμε κασκόλ;”
Μην ξεχνάτε..
Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για να παίξουμε με τα παιδιά μας, αρκεί να έχουμε όρεξη, να παρατηρούμε και να προσπαθούμε να συνδεθούμε μαζί τους με σκοπό να δημιουργήσουμε όμορφα συναισθήματα και αναμνήσεις. Ο εγκέφαλος για να αναπτυχθεί χρειάζεται ευχάριστες εμπειρίες, όχι άγχος και πίεση. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις θα έρθουν αργότερα. Προς το παρόν διασκεδάστε!
_
Κατερίνα Καρυτινού, Λογοθεραπεύτρια Μsc
Eπιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών TalkTalk
Β. Ρούφου 29, Πάτρα
6984177630, [email protected]
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr