Πάτρα: Πάνω από 220 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής παρέλασης του Καρναβαλιού-ΦΩΤΟ

Καθοριστική ήταν για ακόμη μία χρονιά η παρουσία του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, στηρίζοντας έμπρακτα τους χιλιάδες επισκέπτες και συμμετέχοντες στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής παρέλασης, οι διασώστες και το υγειονομικό προσωπικό διαχειρίστηκαν με επιτυχία συνολικά 223 περιστατικά που έχρηζαν άμεσης φροντίδας.

Στην Πλατεία Γεωργίου (Έσπερος) λειτούργησε πλήρως οργανωμένος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, στελεχωμένος από περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες–Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Η υγειονομική κάλυψη ενισχύθηκε με Κινητή Μονάδα Υγείας και πέντε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, εξασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε επείγουσα ανάγκη.