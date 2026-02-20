Πάτρα: Οι ΣφήγΚΕΣ εντυπωσίασαν στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική εκδήλωση «Χοροί & Τραγούδια του Καιρού», που διοργάνωσαν οι ΣφήγΚΕΣ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 το βράδυ, στο πλαίσιο του Πατρινό Καρναβάλι 2026, στις ιστορικές Σκάλες Γεροκωστοπούλου.

Η εκδήλωση, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, που κατέκλυσε τον χώρο και συμμετείχε με ενθουσιασμό σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και καρναβαλική ενέργεια.

Οι Σκάλες Γεροκωστοπούλου μεταμορφώθηκαν σε ένα ζωντανό, ανοιχτό μουσικό σκηνικό, όπου ο χορός και το τραγούδι ένωσαν την παράδοση με τη σύγχρονη γιορτινή διάθεση της πόλης. Το κοινό απόλαυσε ένα πρόγραμμα με αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ανέδειξαν το πνεύμα της εποχής και τη χαρά της συλλογικής συμμετοχής.

Στη σκηνή βρέθηκαν οι ΣφήγΚΕΣ, καθώς και η χορωδία «Κανταδόροι Santa Maura» του Συλλόγου των Εν Πάτραις Λευκαδίων «Η Φανερωμένη», οι οποίοι με την παρουσία και την ερμηνεία τους δημιούργησαν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η δημοσιογράφος Δήμητρα Μπαλαφούτη, συμβάλλοντας με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο στη ροή και τον παλμό της εκδήλωσης.

Η επιτυχία της εκδήλωσης επιβεβαιώνει τη δυναμική του Πατρινού Καρναβαλιού και τη σημασία των πολιτιστικών δράσεων που αναδεικνύουν την ταυτότητα και τη ζωντάνια της Πάτρας, φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας σε μια κοινή γιορτή.

Οι ΣφήγΚΕΣ ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και το κοινό που με την παρουσία του έδωσε ξεχωριστό παλμό στη βραδιά.

*Οι ΣφήγΚΕΣ παρουσίασαν με επιτυχία στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι και την παράσταση "Μερικοί το προτιμούν ξανθό" σε διασκευή και σκηνοθεσία της "ψυχής" της ομάδας, Βικτωρίας Αγγελοπούλου.

Οι φωτ. από τις σκάλες Γεροκωστοπούλου είναι της Φαύστας Φρατζή.