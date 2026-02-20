Ο τραγουδιστής Sicario αναμένεται να ξεσηκώσει στην τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού την Κυριακή

Ο δημοφιλής στη νεολαία, Sicario που θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα νέα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με έντονη και πρωτότυπη αισθητική τόσο στον ήχο όσο και στην εμφάνιση του, θα εμφανιστεί live στην Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, την τελευταία Κυριακή της αποκριάς 22/2.

Η τελετή λήξης θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και στην αρχή θα περιλαμβάνει ένα θεαματικό δεκάλεπτο ακροβατικών από την ομάδα Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη.

Ποιός είναι ωστόσο ο Sicario, ο οποίος υπόσχεται μια εκρηκτική συναυλία στους Πατρινούς και τους επισκέπτες του Καρναβαλιού.

Ο Sicario, το 2023 κυκλοφόρησε τα τρία πρώτα του single, «Χορός», «Ταξίδι» και Ευχή, πριν από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ «Η Μάσκα». Το άλμπουμ αποτελούμενο από 12 κομμάτια, βγήκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 από την εταιρεία Panik Records και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Έγινε πλατινένιο και το κομμάτι «Ίσως» έγινε διαμαντένιο και έφτασε στον χρυσό δείκτη πωλήσεων της IFPI. Ο Sicario έλαβε ακόμα περισσότερη αναγνώριση με τη συμμετοχή του στην περιοδεία του Κωνσταντίνου Αργυρού το 2024.

Το 2024 κυκλοφόρησε το διπλά πλατινένιο single «Αυτός», ενώ ακολούθησαν τα singles «Φωτιά» και «Έμμονη Ιδέα» (με τον Ivan Greko) την επόμενη χρονιά. Την 1η Ιουλίου 2025, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του «Χώρα του Ποτέ». Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα singles «Αυτός» και «Φωτιά» και αποτελείται από δύο δίσκους και συνολικά από 22 κομμάτια. Περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Kid Young, Beyond, OGE, MADU, Kareem Kalokoh και KATO (GRC).

Τον Αύγουστο ο Sicario κυκλοφόρησε το single «Paradiso» με τον Snik και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Σεπτέμβριο συμμετείχε σε μια συναυλία προς τιμήν του Στέλιου Καζαντζίδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τραγούδησε το «Όταν βλέπετε να κλαίω» και έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση.

*Την επιτυχία του "Kοντεύω την είχε τραγουδήσει στα Mad Video Music Awards 2025.