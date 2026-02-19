Πατρινό Καρναβάλι 2026: Tην Παρασκευή η πρώτη εμφάνιση των καρναβαλικών αρμάτων του Δήμου

Η φαντασμαγορική νύχτα με την οποία θα εγκαινιαστεί το τριήμερο της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19.00) θα έχει έντονη τη σφραγίδα των φωταγωγημένων καρναβαλικών αρμάτων του Δήμου Πατρέων που θα παρελάσουν για πρώτη φορά στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, τονίζει η ΚΕΔΗΠ

Φως Καρναβαλιού και ατμόσφαιρα γιορτής θα έχει η νύχτα και πλήθος κόσμου-Πατρινοί και επισκέπτες-θα έχουν μια σπάνια εμπειρία με το χρώμα και την αυθεντική καρναβαλική διάθεση να ξεχειλίζει στους δρόμους της πόλης.

Η εκκίνηση της παρέλασης θα γίνει από τη συμβολή Γούναρη και Κορίνθου με προορισμό την πλατεία Γεωργίου Α΄ μέσω της Κορίνθου.

Τα άρματα θα σταθμεύσουν περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου Α΄ προκαλώντας την προσοχή και τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων που θα τα χαρούν από κοντά και θα φωτογραφηθούν μαζί τους.

Τα άρματα που θα παρελάσουν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, είναι: Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», καθώς και το Μουσικό Άρμα.

Open DJ Festival από τις 5.30 το απόγευμα

Ήδη από τις 5.30 το απόγευμα, από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» στην πλατεία Γεωργίου Α΄ καταξιωμένοι DJs της Πάτρας θα παρουσιάζουν επιλεγμένα DJ sets βάζοντας την πόλη σε ρυθμό για τη βραδινή παρέλαση των καρναβαλικών αρμάτων που θα ακολουθήσει στις 7μμ.

Στο Open DJ Festival που διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας, θα συμμετέχουν οι DJs (αλφαβητικά): G. Dasios, P. Dimitropoulos, T. Giovas, D. Hiras, K. Iliopoulos, A. Korakas, L. Makrigiannis, G. Markou, V. Panagopoulos και J. Thanopoulos.

Πρόγραμμα Open DJ Festival

•17 : 30 -18:15 : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΚΟΥ

•18:15 - 19:00 : ΧΕΙΡΑΣ – ΝΤΑΣΙΟΣ

•19:00 - 19:45 :ΜΑΡΑΚΗΣ– ΓΙΟΒΑΣ

•19:45 – 20:30 : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

•20:30 – 22:00 : PANOS DIM – ΕSKAY

Η πρώτη νύχτα της κορύφωσης του κεφιού, η πρώτη νύχτα ενός αξέχαστου τριημέρου είναι κοντά μας. Θα έχει φαντασμαγορία και πολλή δυνατή μουσική και χορό.

Όλη η Πάτρα στα άρματα!

Όλη η πόλη στις καρναβαλικές επάλξεις!