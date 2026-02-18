Το CIRCUS Carnival Ball επιστρέφει το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς στο Royal Theater

Το Royal Theater ετοιμάζεται να υποδεχθεί με μία εκρηκτική βραδιά το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς, μεταμορφωμένο σε ένα φαντασμαγορικό temple of enthusiasm, όπου φώτα, performers και αστείρευτη ενέργεια δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό διασκέδασης.

Το καθιερωμένο πλέον CIRCUS Carnival Ball, ένα από τα πιο γνωστά πάρτι του Πατρινού Καρναβαλιού, επιστρέφει στις 21 Φεβρουαρίου 2026, υποσχόμενο ένα φαντασμαγορικό circus experience με ρυθμό, εντυπωσιακά shows και ατελείωτο dancefloor.

Η βραδιά αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις με δημιουργικές μεταμφιέσεις και αποκριάτικη διάθεση, σε ένα σκηνικό που ισορροπεί ανάμεσα στη θεατρικότητα και τη σύγχρονη club κουλτούρα.

Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com (https://www.more.com/gr-el/tickets/music/carnival/circus-the-party/) , καθώς και στο τηλέφωνο 2610 274568 (Distinto Mall reservations).

Βάλε τη μάσκα σου και ετοιμάσου για το πιο εντυπωσιακό carnival party της χρονιάς — εκεί όπου η Αποκριά συναντά το απόλυτο nightlife experience.

