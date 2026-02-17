Πατρινό Καρναβάλι 2026: Για τα παιδιά και τους νέους με αναπηρία και φέτος ο Χορός του Δημάρχου

"Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στον χώρο εκδηλώσεων «Ιφιγένεια», ο Αποκριάτικος Χορός του Δημάρχου Πατρέων, που ήταν αφιερωμένος και φέτος, όπως γίνεται από το 2015, στα άτομα με αναπηρία της πόλης μας και στις οικογένειές τους", αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Και συνεχίζει:

Συγκεκριμένα, πρωταγωνίστησαν στον Χορό, τα παιδιά των ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου (ΚΟΔΗΠ), τα παιδιά και οι νέοι από την «Κιβωτό της Αγάπης», την «ΜΕΡΙΜΝΑ» και τους «Μαχητές» (Σύλλογος για την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων με νοητική υστέρηση).

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρος Τουλγαρίδης με σύντομους χαιρετισμούς και ευχές για καλό Καρναβάλι.

Τα παιδιά των ΚΔΑΠΑμεΑ παρουσίασαν θεατρικό για την ιστορία του Αρλεκίνου, του πιο μελαγχολικού ήρωα της Αποκριάς. Μια ιστορία που δίνει ένα πολύ δυνατό μάθημα σε όλους για «την πιο όμορφη στολή του κόσμου, η οποία δεν χρειάζεται λόγια για να την περιγράψεις. Ράβεται με την αγάπη και λάμπει μέσα από τη σιωπή του ευτυχισμένου παιδιού!».

Τα παιδιά συνέχισαν με χορευτικά μέσα στο πνεύμα του Καρναβαλιού και στην συνέχεια κάλεσαν το κοινό να συμμετάσχει στο χορό και την διασκέδαση μαζί τους.

Παραβρέθηκαν η Αντιπρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Νάνσυ Αγγελακοπούλου, μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Κορδάς, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, Παύλος Σκούρας και Κωνσταντίνος Δραγώτης αντίστοιχα, το μέλος της ΚΕΔΗΠ Δημήτρης Δημησιάνος, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, η εκπρόσωπος της παράταξης «Σπιράλ», Λιλίκα Βέργη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ, Κατερίνα Ψαρρά, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των «Μαχητών», Αντώνης Θεοδοσίου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της «Μέριμνας», Ανθή Παχή, πλήθος γονέων και το προσωπικό του ΚΟΔΗΠ.

Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε η Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ, Κατερίνα Νικολακοπούλου, ενώ τις δράσεις των παιδιών επιμελήθηκαν η μουσικός του ΚΟΜΑΙΘΩ Όλγα Λαμπροπούλου, ο θεατρολόγος Νίκος Βαρθολομάτος, η γυμνάστρια Ερατώ Μπερλέμη και η υπεύθυνη του ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ Ελένη Μπούκλη.

Την ασφάλεια των παρευρισκόμενων φρόντισαν με την παρουσία τους για μία ακόμη φορά τα μέλη του Τμήματος Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, ενώ την μουσική επιμελήθηκε αφιλοκερδώς ο dj Τάκης Λαϊνάς δίνοντας νότες κεφιού και χαράς καθ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Τα τραπέζια διακοσμήθηκαν από τα παιδιά των Κέντρων με μηνύματα για την διαφορετικότητα, την αποδοχή και την συμπερίληψη.