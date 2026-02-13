Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού

Το Καρναβάλι εμπνέει και δημιουργεί μουσική και τραγούδια. Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα δικά του νέα τραγούδια και φέτος. Δημιουργοί και πρωταγωνιστές τα παιδιά.

Αυτά τα πρωτότυπα τραγούδια και αυτές τις αυθεντικές μουσικές δημιουργίες μέσα από αιθέριες παιδικές φωνές θα πλημμυρίσουν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στις 19.00 τη μεγάλη αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026.

Το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε λοιπόν τα δικά του νέα τραγούδια και φέτος, με δημιουργούς τα παιδιά. Με τις μουσικές τους, τους στίχους, τις υπέροχες φωνές τους.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026 αποτελεί το δεύτερο αποφασιστικό βήμα, ένα χρόνο μετά την προσπάθεια αναβίωσης ενός θεσμού που ξεκίνησε στην Πάτρα το 1996. Ο θεσμός μέτρησε 7 φεστιβάλ και μετά από διακοπή περίπου δύο δεκαετιών επέστρεψε πέρυσι δυναμικός, εμπλουτισμένος και ανανεωμένος.

Σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, ωδεία στήνουν χορωδίες και τραγουδούν, χορεύουν, ξεφαντώνουν, φτιάχνουν τα δικά τους τραγούδια για το Καρναβάλι τους. Τραγούδια βγαλμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών 2026 «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που εκπέμπουν μηνύματα για το σεβασμό και την προστασία του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας.

Εδώ δεν υπάρχουν πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι. Υπάρχουν μόνο Νικητές. Στο Καρναβάλι των Μικρών, το Καρναβάλι της Χαράς και της Ελπίδας.

Ας γιορτάσουμε Μαζί! Ας κρατήσουμε το όνειρο ολοζώντανο! Με ένα αύριο σαν παιδικό τραγούδι!

Τα τραγούδια που θα απολαύσει το κοινό ζωντανά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ακουστούν στους δρόμους της Πάτρας στην Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών (την Κυριακή 15-2-2026) αλλά και μεταξύ άλλων στις παρελάσεις της κορύφωσης του κεφιού το τελευταίο Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Παρουσιαστής του Φεστιβάλ θα είναι ο ηθοποιός Παλαιολόγος Χαλίδας.

Οι συμμετοχές του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026:

-34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Η στολή των σκουπιδιών»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη

https://youtu.be/nH9N4r9E-zg

-13ο και 41o Δημοτικά Σχολεία Πατρών «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή»

Σύνθεση: Βενετία Παπαγγελοπούλου

Στίχοι: Μαθητές/τριες του 41ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών

https://youtu.be/c-swEDyXOUw

-1ο Ειδικό και 60ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Πράσινη εξέγερση»

Σύνθεση: Δημήτρης Τζαβάρας

Στίχοι: Μάνια Ασημακοπούλου

https://youtu.be/ehrfxElCKGA

-Στρούμπειο (2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών) «Στο ρυθμό της γης! Οι Μπούλες ξανά»

Σύνθεση: Πολυξένη Πελεκούδα

Στίχοι: Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης

https://youtu.be/gblfrQ1unTw

-64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Πράσινο Καρναβάλι»

Σύνθεση: Χρήστος Κριθαράκης

Στίχοι: Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης

https://youtu.be/ioRO8n32gxM

-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς-Τερψιθέας & Σαραβαλίου «Η κυρία Σερμπαντίνα»

Σύνθεση: Κατερίνα Σκαρπέλου, Παναγιώτης Φίλιας

Στίχοι: Γιώργος Μαγιάκης, Κατερίνα Σκαρπέλου

https://youtu.be/pWDQFsVmspY

-Προπαιδική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας «Η Νεράιδα του δάσους»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη

https://youtu.be/VQ45EL39Nic

-Δημοτικό Σχολείο Καμινίων «Απ΄ τη στάχτη γεννιέται το αύριο»

Σύνθεση: Ευανθία Βέρρα

Στίχοι: Άγγελος Γκουντάνης, Μαρία Γκοβίλα, Γεώργιος Σαραντούδης, Μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων

https://youtu.be/Fqulf-cYOS0

Θα ακολουθήσει Απονομή αναμνηστικών στους/στις συμμετέχοντες/ουσες

Στο τέλος τραγουδάμε όλοι μαζί: «Ο Καραγκιόζης Μασκαράς» σε στίχους και μουσική Πατρούλας Κάραλη.

Ερμηνεία: Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

(Φεστιβάλ παιδικού καρναβαλικού τραγουδιού, 1997)

Ηχογραφήσεις - Video: NoiseBox Studio

Ενορχήστρωση: Διονύσης Μπάστας.

Τα τραγούδια έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της ΚΕΔΗΠ στο youtube.

Κύριος υποστηρικτής: Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας.