Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Tσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Γαρύφαλλο στ΄αυ...

Tσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Γαρύφαλλο στ΄αυτί και "ντόρος" από τις ΣφΗγκεΣ

Βγήκαν με κέφι και καρναβαλική διάθεση στην Πάτρα

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Με ντέφι, γαρύφαλλο στ΄αυτί, ταχπινιά στο μάτι, τσεμπέρι και κυρίως με άκρως καρναβαλική διάθεση, βγήκαν στο κέντρο της Πάτρας, σήμερα Τσικνοπέμπτη οι ΣΦήΓΚΕΣ.

Το ραντεβού για την εκκίνηση δόθηκε στην Αγίου Ανδρέου και Μιαούλη και μετά μουσικής κινήθηκαν στο κέντρο διά μέσου του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου έδωσαν το στίγμα τους και τη φετινή Τσικνοπέμπτη.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ

Ειδήσεις Τώρα

Η πρώτη κατολίσθηση στην μίνι Περιμετρική από την κατασκευή της- Τι λέει ο Φωκίων Ζαΐμης

Καναδάς: Μία 18χρονη γυναίκα η δράστης του μακελειού σε σχολείο

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 ΣΦήγΚΕΣ Τσικνοπέμπτη