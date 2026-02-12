Tσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Γαρύφαλλο στ΄αυτί και "ντόρος" από τις ΣφΗγκεΣ

Με ντέφι, γαρύφαλλο στ΄αυτί, ταχπινιά στο μάτι, τσεμπέρι και κυρίως με άκρως καρναβαλική διάθεση, βγήκαν στο κέντρο της Πάτρας, σήμερα Τσικνοπέμπτη οι ΣΦήΓΚΕΣ.

Το ραντεβού για την εκκίνηση δόθηκε στην Αγίου Ανδρέου και Μιαούλη και μετά μουσικής κινήθηκαν στο κέντρο διά μέσου του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου έδωσαν το στίγμα τους και τη φετινή Τσικνοπέμπτη.

