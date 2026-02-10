Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού- Δεύτερο Ανακοινωθέν- ΦΩΤΟ

Σε κλίμα μυστηρίου αλλά και έντονης καρναβαλικής προσμονής εκδόθηκε το δεύτερο ανακοινωθέν των «Στρατηγών και Πρέσβεων» του Πατρινού Καρναβαλιού, πυροδοτώντας νέο κύμα σεναρίων γύρω από τη μεγάλη θεματική ανατροπή που ετοιμάζεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα «κλεμμένα κοσμήματα του Λούβρου» φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Τσιβδί, προκειμένου -όπως τονίζεται- να παραδοθούν με απόλυτη ασφάλεια. Η πληροφορία, που διακινείται με σαφές σατιρικό και θεατρικό ύφος, εντάσσεται στο ευρύτερο καρναβαλικό αφήγημα που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα, νεότερες «διαρροές» αναφέρουν πως η Μαρία Αντουανέτα αναμένεται να καταφθάσει συνοδευόμενη από τον Λουδοβίκο 14ο, τον 16ο και λοιπούς «γαλαζοαίματους», αλλά και από τον «ΛΟΥΙ ΜΑΚΡΟΝ», την «BRIGITTE ΠΑΤΡΩΝ», αξιωματούχους των Βερσαλλιών, τον Λουί Ντε Φινές, καθώς και σύσσωμο το Δικαστικό Σώμα των Παρισίων.

Το σκηνικό παραπέμπει σε μια σατιρική «γαλλική απόβαση» στην Πάτρα, με έντονα στοιχεία θεάτρου δρόμου, ιστορικής παρωδίας και πολιτικής σάτιρας- χαρακτηριστικά που αποτελούν διαχρονικά σήμα κατατεθέν του Πατρινού Καρναβαλιού.

Οι διοργανωτές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τον τρόπο υποδοχής της «γαλλικής αποστολής», προαναγγέλλοντας ωστόσο ότι σύντομα θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο βέβαιο είναι πως το καρναβαλικό αφήγημα κλιμακώνεται, με την πόλη να ετοιμάζεται για ένα ακόμα ευρηματικό επεισόδιο γεμάτο φαντασία, χιούμορ και ανατροπές.