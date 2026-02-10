Απολογισμός των καρναβαλικών δράσεων που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων ΚΕΔΗΠ – Πατρινό Καρναβάλι 2026, ξεκίνησαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, πλούσιες και ευφάνταστες καρναβαλικές δράσεις που κέντρισαν την προσοχή μικρών και μεγάλων φίλων του Πατρινού Καρναβαλιού που προσήλθαν στο χώρο με όρεξη για δημιουργία το πρωινό της Κυριακής.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Μάκης Μουρελάτος – Ο λαξευτής των μορφών», στη Βίλα Κόλλα (στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι), σε μια κατάμεστη αίθουσα από κόσμο. Πρόκειται για μια έκθεση αφιερωμένη στον Πατρινό Εικαστικό Γεράσιμο Μουρελάτο, έναν δημιουργό που άφησε βαθύ και πολυδιάστατο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης των Πατρών.



Την αυλαία των εγκαινίων άνοιξε η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπλ. Καθ. Ελένη Αλμπάνη, η οποία χαιρέτησε δίνοντας το πλαίσιο δημιουργίας της έκθεσης. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη του λόγου έλαβε ο Καθ. Γεώργιος Σαλάχας, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Δήμαρχος Πατρέων, κ. Κώστας Πελετίδης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, κ. Παύλος Σκούρας καθώς και η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.



Ο κεντρικός ομιλητής των εγκαινίων, ήταν ο ποιητής Διονύσης Καρατζάς, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση των εγκαινίων. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών), η Βασιλική Χαραλαμποπούλου (Magister Artium, Υπεύθυνη Πολιτιστικής Διαχείρισης ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας) και η Άννα Καρατζά (Εικαστικός – Εκπαιδευτικός).

Η έκθεση αυτή, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, αναδεικνύει τον πλούτο και την ποικιλία του έργου του Μάκη Μουρελάτου όπως φιγούρες του Καραγκιόζη, κούκλες που ζωντάνεψαν σε θεατρικές παραστάσεις, κεφάλια, μουτσούνες, σκίτσα και πίνακες, έργα που συνδέουν την εικαστική πράξη με το θέατρο, τη λαϊκή παράδοση και τη συλλογική μνήμη. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ευχαριστεί θερμά την οικογένεια για την προσφορά αυτή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση έχει διάρκεια μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 από τις 17:00-20:00.

Το Καρναβάλι της Πάτρας, ως ζωντανός θεσμός έκφρασης, φαντασίας και συλλογικότητας, συναντά στην έκθεση το έργο ενός καλλιτέχνη που υπηρέτησε ακριβώς αυτές τις αξίες: τη μεταμόρφωση, το παιχνίδι των μορφών, τη λαϊκή σοφία και τη θεατρικότητα της καθημερινής ζωής.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του όχι μόνο ως χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και ως ενεργού φορέα πολιτισμού!

Το κεντρικό Αμφιθέατρο του κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, γέμισε παιδικές φωνές και χρώματα. Η Καρναβαλούπολη που διοργανώθηκε από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους σε μια μεγάλη γιορτή και ταυτόχρονα σε ένα συναρπαστικό παραμυθένιο κόσμο δημιουργίας, γνώσης και ψυχαγωγίας.

Κύρια θεματική της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», ήταν η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, τα παιδιά μέσα από όλες τις δράσεις που συμμετείχαν, μετέφεραν μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης προς όλες και όλους.

Μέσα από το δικό τους Καρναβάλι τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον, αγαπούν τη φύση και νοιάζονται για τον πλανήτη που κατοικούμε.

Επίσης, το κοινό αγκάλιασε και την θεατρική παιδική παράσταση με τίτλο «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό», η οποία διοργανώθηκε από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων.



Μείνετε συντονισμένοι για τις λοιπές καρναβαλικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 μέσω του συνδέσμου: https://www.upatras.gr/symmetochi-tou-panepistimiou-patron-sto-patrino-karnavali-2026/

Η σύμπραξη με τον Δήμο Πατρέων και το Πατρινό Καρναβάλι αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργεί ως κοινός τόπος συνάντησης της ακαδημαϊκής γνώσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της κοινωνίας των πολιτών.