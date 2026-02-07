Μπείτε στην κλήρωση για 2 προσκλήσεις για το 80’s Back 2 Carnival party το Σάββατο 14/2 στο Royal

To thebest.gr είναι χορηγός επικοινωνίας
Το πιο original και θρυλικό καρναβαλικό party της πόλης επιστρέφει και φέτος στο Royal για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο τα 80’s ξέρουν!
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026. Η κεντρική αίθουσα του Royal γυρίζει τον χρόνο πίσω και γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’70s, ’80s και ’90s – τραγούδια που ξέρεις απ’ έξω!
Δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει για δύο δωρεάν προσκλήσεις, με ένα μέιλ στο [email protected].
Συμμετοχή έως και Τετάρτη 11/2.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr