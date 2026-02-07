Μπείτε στην κλήρωση για 2 προσκλήσεις για το 80’s Back 2 Carnival party το Σάββατο 14/2 στο Royal

Το πιο original και θρυλικό καρναβαλικό party της πόλης επιστρέφει και φέτος στο Royal για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο τα 80’s ξέρουν!

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026. Η κεντρική αίθουσα του Royal γυρίζει τον χρόνο πίσω και γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’70s, ’80s και ’90s – τραγούδια που ξέρεις απ’ έξω!

Δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει για δύο δωρεάν προσκλήσεις, με ένα μέιλ στο [email protected].

Συμμετοχή έως και Τετάρτη 11/2.