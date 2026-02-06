Πάτρα: Σε περίπτωση βροχής σε στεγασμένο χώρο η Καρναβαλούπολη την Κυριακή 8/2

Σε περίπτωση βροχής την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, οι δράσεις της Καρναβαλούπολης που είναι προγραμματισμένες για τον υπαίθριο χώρο της Βίλας Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) στις 10 πμ, θα πραγματοποιηθούν κανονικά την ίδια ώρα στον στεγασμένο χώρο έξω από το Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος Ο Λαξευτής των Μορφών» θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 στο εσωτερικό της Βίλα Κόλλα, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου στο Κουκούλι και η θεατρική παιδική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό» από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής κανονικά την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 11.30πμ στο εσωτερικό του Αμφιθεάτρου του κεντρικού κτηρίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι.

Κύριος υποστηρικτής: Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.