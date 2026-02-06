Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την ενέργεια σας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα πλάνο δράσης, ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της περιόδου.

Ταύρος

Η μέρα θα απαιτήσει από σας να βάλετε σε τάξη τα συναισθήματα σας, να ξεκαθαρίσετε μέσα σας κάποιες καταστάσεις και να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Οι συναισθηματικής φύσης εκκρεμότητες σας φορτίζουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας.

Δίδυμοι

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Καρκίνος

Θα θελήσετε να υιοθετήσετε σήμερα μια πιο τολμηρή στάση στην επικοινωνία σας και να εκφράσετε χωρίς περιστροφές τις απόψεις και τις επιθυμίες σας. Αυτό όμως ενδεχομένως να ανοίξει νέους δρόμους και να επωφεληθείτε όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά να υπάρξει και μια μεταστροφή ως προς τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι κάποιες καταστάσεις.

Λέων

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Παρθένος

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Ζυγός

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Σκορπιός

Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα. Κάντε μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας. Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας.

Τοξότης

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Αιγόκερως

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

Υδροχόος

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρα αυξάνει την ελκυστικότητα σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Ιχθείς

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…