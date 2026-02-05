Νέα παιδικά τραγούδια στο Καρναβάλι των Μικρών 2026

Παιδιά από σχολεία και συλλόγους δημιουργούν και παρουσιάζουν τα δικά τους τραγούδια, γεμίζοντας το Καρναβάλι με μουσική, χαρά και μηνύματα για το περιβάλλον.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παιδιά σχολείων, ωδείων, χορωδιών και πολιτιστικών συλλόγων δημιούργησαν με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών τους πρωτότυπα τραγούδια και αυθεντικές μουσικές δημιουργίες εμπνευσμένα από το Καρναβάλι της χαράς και της ελπίδας.

Το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, μη διαγωνιστικού χαρακτήρα, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά από μια διακοπή περίπου 20 ετών, διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026 το οποίο έχει θέμα «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» και στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση και την έγνοια για τη φύση και τον πλανήτη που κατοικούμε.

Τα τραγούδια που θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού, θα είναι αυτά που θα ακουστούν στην Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών (την Κυριακή 15-2-2026) αλλά και μεταξύ άλλων στις παρελάσεις της κορύφωσης του κεφιού το τελευταίο Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ας τα ακούσουμε τραγουδισμένα από τους δημιουργούς τους, τα παιδιά. Ας τα χαρούμε στα παρακάτω βίντεο που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της ΚΕΔΗΠ στο youtube με τη σειρά που θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού, κατόπιν κλήρωσης που έγινε.

-34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Η στολή των σκουπιδιών»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη

https://youtu.be/nH9N4r9E-zg

-13ο και 41o Δημοτικά Σχολεία Πατρών «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή»

Σύνθεση: Βενετία Παπαγγελοπούλου

Στίχοι: Μαθητές/τριες του 41ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών

https://youtu.be/c-swEDyXOUw

-1ο Ειδικό και 60ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Πράσινη εξέγερση»

Σύνθεση: Δημήτρης Τζαβάρας

Στίχοι: Μάνια Ασημακοπούλου

https://youtu.be/ehrfxElCKGA

-Στρούμπειο (2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών) «Στο ρυθμό της γης! Οι Μπούλες ξανά»

Σύνθεση: Πολυξένη Πελεκούδα

Στίχοι: Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης

https://youtu.be/gblfrQ1unTw

-64 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Πράσινο Καρναβάλι»

Σύνθεση: Χρήστος Κριθαράκης

Στίχοι: Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης

https://youtu.be/ioRO8n32gxM

-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς-Τερψιθέας & Σαραβαλίου «Η κυρία Σερμπαντίνα»

Σύνθεση: Κατερίνα Σκαρπέλου, Παναγιώτης Φίλιας

Στίχοι: Γιώργος Μαγιάκης, Κατερίνα Σκαρπέλου

https://youtu.be/pWDQFsVmspY

-Προπαιδική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας «Η Νεράιδα του δάσους»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη

https://youtu.be/VQ45EL39Nic

-Δημοτικό Σχολείο Καμινίων «Απ΄ τη στάχτη γεννιέται το αύριο»

Σύνθεση: Ευανθία Βέρρα

Στίχοι: Άγγελος Γκουντάνης, Μαρία Γκοβίλα, Γεώργιος Σαραντούδης, Μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων

https://youtu.be/Fqulf-cYOS0

Aς τα διαδώσουμε! Είναι τα τραγούδια του Καρναβαλιού των Μικρών μας!