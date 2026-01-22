Στούντιο αισθητικής Natalia Sidorova: Ηρεμία, χαλάρωση και φροντίδα σε κάθε επίσκεψη

Στην καρδιά της Πάτρας, στην οδό Σατωβριάνδου 35, το στούντιο αισθητικής Natalia Sidorova προσφέρει έναν χώρο αποκλειστικά για εσάς: ηρεμία, χαλάρωση και φροντίδα σε κάθε επίσκεψη. Η Natalia Sidorova ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για βελτίωση των αποτελεσμάτων -δεν καλύπτει το πρόβλημα αλλά δουλεύει με την αιτία.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει η υπηρεσία περιποίησης φρυδιών με μια πρωτοποριακή μέθοδο BROVOLOGY. Η αποκατάσταση του φυσικού σχήματος γίνεται χωρίς χημικές ουσίες ή επιθετικές παρεμβάσεις. Τα φυσικά και περιποιημένα φρύδια προσδίδουν τη νεανικότητα και τη φρεσκάδα στο προσώπου σας. Κάθε γραμμή και όγκος διαμορφώνεται ώστε να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά σας, με αποτέλεσμα να διαρκεί στον χρόνο.

Το στούντιο προσφέρει επίσης υπηρεσίες αισθητικής άκρων, όπου η φροντίδα συνδυάζεται με την υγεία και την κομψότητα. Η εμπειρία σας ολοκληρώνεται με πλήρη ιδιωτικότητα, κάνοντας κάθε επίσκεψη μοναδική.

Σατωβριάνδου 35-37 | Τ: 2610 221094 | www.nataliasidorova.gr