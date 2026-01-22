Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Εστιάστε την ενέργεια σας στο να δημιουργήσετε καινούργιες συνδέσεις και επαφές, που θα προωθήσουν το έργο ή τις ιδέες σας και θα μπορούσαν να σας ανοίξουν καινούργιες πόρτες για μια μελλοντική ανοδική επαγγελματική πορεία. Η μέρα προσφέρεται επίσης για καινούργια δημιουργικά έργα, που θα μπορούσαν να σας βάλουν επαγγελματικά «στον χάρτη» και να προσελκύσετε την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού.

Ταύρος

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο της και πολλές από τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην καριέρας σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

Δίδυμοι

Σήμερα θα έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα καριέρας, προσωπικού κύρους και επιρροής. Είναι μια μέρα που θα φέρει ωριμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων. Σε κάποια χρονική στιγμή ωστόσο θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια, μεταξύ των επαγγελματικών ή των προσωπικών σχέσεων, κάτι που δεν θα σας είναι καθόλου εύκολο.

Καρκίνος

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.

Λέων

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Παρθένος

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Ζυγός

Κατά την διάρκεια της μέρας θα είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην διαχείριση του χρόνου και κυρίως των χρημάτων σας. Αρκεί ωστόσο να μην υπερβάλετε και φτάσετε στο άλλο άκρο, στη τσιγκουνιά. Γιατί η προβλημάτων τσιγκουνιά σε χρήμα και συναίσθημα θα δημιουργήσει σειρά με τον σύντροφό σας αλλά και τους συνεργάτες σας. Καλό θα ήταν επίσης να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας, προκειμένου να ξεκουραστείτε και να απομακρυνθείτε έστω και για λίγο από τα τρέχοντα προβλήματα.

Σκορπιός

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας

Τοξότης

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Αιγόκερως

Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.

Υδροχόος

Είναι μια μέρα που θα πρέπει να βάλετε τις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθείτε με τους γύρω σας, βοηθώντας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ιδανική μέρα σήμερα να πλησιάστε τους ανθρώπους του σπιτιού σας ή το σύντροφο της ψυχής σας. Νιώθουν παραμελημένοι αλλά κι εσείς στέρηση από την απουσία τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα και χαρίστε τους και την αγάπη σας.

Ιχθείς

Η μέρα μπορεί να φέρει άγχος και καχυποψία, ακόμη και αμφισβήτηση των ίδιων των ικανοτήτων σας. Απόψεις, πεποιθήσεις ή και σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξουν. Συγκρούσεις θα προκύπτουν συχνότερα στην οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνιστάται να μην υπογράψετε τώρα δανειακές συμβάσεις ή να πάρετε γενικά δανικά χρήματα.