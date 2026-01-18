Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

(Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω)

Κριός

Για σας η μέρα είναι εξαιρετικά ρομαντική και ενδείκνυται για ρομαντικές

εξόδους με το ταίρι σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να φέρει η μέρα

ενδιαφέρουσες εξελίξεις, που ενδεχομένως να μην τις περιμένατε…Αφιερώστε

επίσης κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας στην διακόσμηση του

προσωπικού σας χώρου, ώστε να αλλάξει η ενέργεια του σπιτιού σας. η

ενασχόληση με τις τέχνες ευνοείται επίσης.

Ταύρος

Θα έρθουν στην επιφάνεια ζητήματα σχετικά με ακίνητα, με την οικογένεια ή

με τον τόπο κατοικίας σας. Κάποια σχέδια που κάνατε νωρίτερα μπορεί να

αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Οι

ερωτευμένοι του ζωδίου σας μπορεί τώρα να γνωρίσετε τα πεθερικά σας και

να δώσετε μια πιο επίσημη νότα στην σχέση.

Δίδυμοι

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα

πόδια σας. Προσοχή στις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί

να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας

ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον

οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης

σας.

Καρκίνος

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει

να χαλαρώσετε τις προσπάθειες σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή πάλη

για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που

βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που

απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…

Λέων

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και

να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της

καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που

κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και

τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Παρθένος

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η

ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-

κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή

κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο. Αποφύγετε

την γκρίνια και εκφράστε καθαρά τις επιθυμίες σας, ώστε να εισακουστείτε.

Ζυγός

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους

σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και

κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να

βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και

να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Σκορπιός

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη

περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο,

εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική

δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την

προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική

σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Τοξότης

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας

απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε

προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή

λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή,

ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και

μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει εύνοια στην καριέρα σας και θα σας επιτρέψει να

πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας γρήγορα. Απροσδόκητες καταστάσεις θα

σας ωθήσουν να πετύχετε σημαντικά επιτεύγματα. Ιδέες που είχατε εδώ και

καιρό θα αρχίσουν να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Αλλάζουν επίσης οι

απόψεις σας πάνω σε πολλά πράγματα.

Υδροχόος

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να

απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι

σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την

σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το

καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι

ανώφελα.

Ιχθείς

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην

συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας

παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες

προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω

από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές

επιτυχίες στο μέλλον.