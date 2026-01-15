Το «βραχιολάκι» αλλάζει τα Επείγοντα σε όλα τα νοσοκομεία

Κομβικό χρονικό ορόσημο για τις σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αποτελεί ο Φεβρουάριος, όπου και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών, γνωστού ως «βραχιολάκι».

Το νέο σύστημα με το «βραχιολάκι» ξεκίνησε τον περασμένο Μάϊο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα σε 10 νοσοκομεία.

Το σύστημα έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα στη μείωση των χρόνων αναμονής στα ΤΕΠ. «Το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης έχει βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Από τις 9:30 ώρες αναμονής έχουμε πάει στις 4:30 ώρες», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και συμπλήρωσε: «Είμαστε αυτή την στιγμή κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι αλλαγές που έρχονται σε όλα τα ΤΕΠ

Η μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, αναμένεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, όταν το «βραχιολάκι» θα έχει εγκατασταθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Την ίδια περίοδο, θα ενεργοποιηθεί και η σχετική εφαρμογή μέσω του «MyHealth app», δίνοντας για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη εικόνα, real time, της κατάστασης πριν μεταβούν σε νοσοκομείο.

«Μέσω της εφαρμογής, ο πολίτης θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να βλέπει πόση είναι η αναμονή σε κάθε νοσοκομείο, πριν καν ξεκινήσει, ώστε να αποφασίσει αν θα περιμένει ή αν θα επιλέξει να πάει σε άλλο νοσοκομείο», εξήγησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, περιγράφοντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των επειγόντων.

Η καθολική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης και η διασύνδεσή του με το MyHealth app φιλοδοξούν να αλλάξουν ριζικά την εμπειρία των πολιτών στα ΤΕΠ, αποσυμφορώντας τα μεγάλα νοσοκομεία και κατανέμοντας πιο ισόρροπα τη ζήτηση. Με τον Φεβρουάριο να αποτελεί το κρίσιμο χρονικό σημείο, το υπουργείο Υγείας επενδύει στην τεχνολογία ως βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο ΕΣΥ.

