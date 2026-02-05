Η διακεκριμένη νεφρολόγος Κων/να Τρίγκα Δουζδαμπάνη μιλά για τον "Κυανό Σταυρό" και δίνει συμβουλές για τους νεφρούς μας

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την μεγαλύτερη εμπειρία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Ο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ», είναι η πλεον σύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Πάτρα, από τον Νοέμβριο του 2002. Διευθύντρια και ιδιοκτήτρια είναι η κα. Κωνσταντίνα Τρίγκα- Δουζδαμπάνη, Νεφρολόγος (απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Χαϊδελβέργης Γερμανίας με εξειδίκευση Παθολογίας- Νεφρολογίας στην Αγγλία, Γερμανία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών) η οποία είναι συζευγμένη με τον κο Περικλή Δουζδαμπάνη Δ/ντή της Νεφρολογικής Κλινικής του ΓΝΠ ‘Αγιος Ανδρέας’.’ Έχει δυο κόρες την Κατερίνα που είναι φοιτήτρια Ιατρικής και συνεχίστρια της οικογενειακής παράδοσης και την Λήδα. Ο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ», είναι η πρώτη ιδιωτική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την μεγαλύτερη εμπειρία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αφού προσφέρει υπηρεσίες πάνω από 25 έτη. Η Μονάδα έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και διαθέτει τα πιο προηγμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας έτους 2025.

Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ είναι στην Άνω πόλη σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ‘’Άγιος Ανδρέας’’. Διαθέτει Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (κατασκευής 2025) καθώς και ανατομικά άνετα κρεβάτια (γερμανικής προέλευσης) που εγγυώνται απόλυτη ασφάλεια για τους ασθενείς. Εκτός από την κλασική αιμοκάθαρση, διενεργείται και αιμοδιήθηση και on line αιμοδιαδιήθηση. Στον ΚΥΑΝΟΥΝ ΣΤΑΥΡΟ χρησιμοποιείται μια ποικιλία φίλτρων αιμοκάθαρσης, υψηλών προδιαγραφών ευρωπαϊκής προέλευσης High και Low Flux-για την κάλυψη όλων των αναγκών των ασθενών, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία ή ατμό και φίλτρα για ευαισθητοποιημένους ασθενείς – αλλεργία. Στην μονάδα διενεργείται εβδομαδιαίος έλεγχος και τακτικότεροι κλινικοεργαστηριακοί έλεγχοι.