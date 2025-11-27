Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ταύρος

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα κάποια τρέχοντα προβλήματα και να προχωρήσετε μπροστά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Δίδυμοι

Θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε τα πιεστικά οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν. Η επιθυμία να απαλλαγείτε από τα χρέη σας και να αποπληρώσετε δάνεια που έχετε λάβει θα είναι μεγάλη και ίσως υπάρξουν ευκαιρίες να το πετύχετε. Εμπιστευθείτε την διαίσθηση σας, όταν πρόκειται να λάβετε δύσκολες αποφάσεις.

Καρκίνος

Η μέρα γεννά καλλιτεχνικές ανησυχίες, φαντασία και ονειροπόληση! Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα χαρακτηρίζονται για την καλαισθησία και την πρακτικότητα τους. Με την οξυμένη διαίσθηση που μας χαρίζει ο πλανητικό σκηνικό, μπορεί να οδηγηθείτε, ίσως και κατά λάθος, σε σωτήριες αποφάσεις. Πέρα από αυτό, η μέρα προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Λέων

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά. Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Ζυγός

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Σκορπιός

Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

Τοξότης

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Αιγόκερως

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Υδροχόος

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Ιχθείς

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…