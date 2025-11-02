Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Σκορπιού

Η σεζόν του Σκορπιού λήγει στις 21 Νοεμβρίου με το πέρασμα του Ήλιου στον Τοξότη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως αναφέρει το marieclaire.gr ο Άρης στον Σκορπιό, ο Κρόνος στους Ιχθύες και ο Δίας στον Καρκίνο σχηματίζουν ένα μεγάλο τρίγωνο στο στοιχείο του νερού, μια ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη που ενισχύει τη ροή ενέργειας, την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική σύνδεση, μειώνοντας τα εμπόδια. Η θετική αυτή διάταξη κορυφώνεται την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη, πλανήτης της αγάπης και των οικονομικών, παραμένει στον Ζυγό έως τις 6 Νοεμβρίου, φέρνοντας έμφαση στις σχέσεις και τις συνεργασίες.

Στις 5 Νοεμβρίου, περνά στον Σκορπιό, ένα ζώδιο που δεν ικανοποιείται με τίποτα επιφανειακό. Ο Άρης θα εγκαταλείψει τον Σκορπιό στις 4 Νοεμβρίου, μπαίνοντας στον Τοξότη, όπου θα παραμείνει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Από εκεί, θα μας ωθήσει να δράσουμε με μεγαλύτερη τόλμη, αισιοδοξία και ανοιχτό πνεύμα.

Μέσα σε αυτή την έντονη ενέργεια, η τύχη χαμογελά σε τρία ζώδια περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, ενώ σε μερικά ακόμη δίνει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Διαβάστε εδώ ποια.

Δίδυμοι

Αυτή η περίοδος σάς βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριους και παραγωγικούς. Με όλους τους πλανήτες στον Σκορπιό να φωτίζουν τον έκτο οίκο σας,τον τομέα της εργασίας και της υγείας, θα εστιάσετε σε πρακτικά ζητήματα και καθημερινές βελτιώσεις. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να θέσετε νέες συνήθειες ή να προετοιμάσετε επαγγελματικές αλλαγές. Ο Κρόνος στον δέκατο οίκο σας σάς ενθαρρύνει να δουλέψετε έξυπνα και στρατηγικά. Ο Δίας στον δεύτερο οίκο σας φέρνει οικονομική τύχη και ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας, ενώ το μεγάλο τρίγωνο με τα ζώδια του νερού ενεργοποιεί τους οίκους του εαυτού, της δημιουργικότητας και της γνώσης. Η Πανσέληνος στις 5 Νοεμβρίου στον Ταύρο σάς βοηθά να αφήσετε πίσω παλιά άγχη και βάρη. Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου, στον Τοξότη, ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων, προμηνύοντας μια αισιόδοξη και γεμάτη υποσχέσεις περίοδο για εσάς.

Καρκίνος

Η τύχη σάς ευνοεί αυτή τη σεζόν. Με τον Ήλιο, τον Άρη και τον Ερμή να κινούνται στον πέμπτο οίκο σας, τον τομέα της αγάπης, της διασκέδασης και της δημιουργικότητας, αυτή είναι μια εξαιρετική περίοδος για φλερτ, κοινωνικές εξόδους και καλλιτεχνική έμπνευση. Μη διστάσετε να βγείτε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να απολαύσετε τη ζωή στο έπακρο. Όταν ο Άρης περάσει στον Τοξότη τον Νοέμβριο, θα ενεργοποιήσει τον έκτο οίκο σας, αυτόν της εργασίας και της υγείας, βοηθώντας σας να βάλετε νέους στόχους ευεξίας και να οργανωθείτε καλύτερα. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενεργοποιεί τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας και αυτή είναι μια ιδανική στιγμή για να περάσετε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή να κάνετε μικρές αλλαγές στη διακόσμηση του χώρου σας. Το τρίγωνο του νερού συνδέει τον πρώτο, πέμπτο και ένατο οίκο σας και με τον Δία στο ζώδιό σας, αυτή είναι μια από τις πιο τυχερές περιόδους της χρονιάς.

Σκορπιός

Αυτή είναι η δική σας εποχή και η τύχη είναι ξεκάθαρα με το μέρος σας. Ο Ήλιος, ο Ερμής και ο Άρης βρίσκονται όλοι στον πρώτο οίκο σας, φέρνοντας ενέργεια, αυτοπεποίθηση και νέες ευκαιρίες. Είναι η ιδανική στιγμή να ξεκινήσετε κάτι φρέσκο, να προωθήσετε τα σχέδιά σας και να τραβήξετε την προσοχή. Όταν ο Άρης περάσει στον Τοξότη, θα ενεργοποιήσει τον δεύτερο οίκο σας, των οικονομικών. Θα είστε πιο επικεντρωμένοι στο εισόδημά σας και ενδέχεται να παρουσιαστούν νέες ευκαιρίες κέρδους. Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου στον Τοξότη σηματοδοτεί νέα οικονομικά ξεκινήματα και θετικές εξελίξεις. Ο Δίας στον Καρκίνο ευνοεί τα ταξίδια, τις σπουδές και τη διεύρυνση των οριζόντων σας. Η Αφροδίτη, αρχικά στον Ζυγό και στη συνέχεια στον Σκορπιό, ενισχύει τη γοητεία και το μαγνητισμό σας. Στις 5 Νοεμβρίου, η Πανσέληνος στον Ταύρο φέρνει φως στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Περιμένετε έντονα συναισθήματα και σημαντικές εξελίξεις.