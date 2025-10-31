Έντερο: Το «πράσινο» φρούτο που ανακουφίζει τη δυσκοιλιότητα

Οι πρόσφατες οδηγίες για τη διαχείριση της χρόνιας δυσκοιλιότητας, φέρνουν έναν νέο παίκτη στο τραπέζι για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Vincent Ho, αναπληρωτής καθηγητής και κλινικός ακαδημαϊκός γαστρεντερολόγος στο Πανεπιστήμιο Western Sydney σε άρθρο του στο The Conversation, οι ανανεωμένες συστάσεις αμφισβητούν τα οφέλη των φυτικών ινών και βάζουν στο «παιχνίδι» της αντιμετώπισης το ακτινίδιο.

Πώς προέκυψαν οι νέες συστάσεις

Η Βρετανική Διαιτολογική Ένωση εξέτασε 75 κλινικές δοκιμές, με στόχο να αναπτύξει διατροφικές συστάσεις για ενήλικες με χρόνια δυσκοιλιότητα. Δεδομένης της ποικίλης ποιότητας των δοκιμών, οι ερευνητές έπρεπε να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων. Υιοθέτησαν έναν ευρύ ορισμό της δυσκοιλιότητας, που περιλαμβάνει τόσο τις αντιλήψεις των ασθενών, όσο και τα κριτήρια των κλινικών δοκιμών. Η έρευνα ανακάλυψε 59 συστάσεις, με τους ερευνητές ωστόσο να τονίζουν ότι οι περισσότερες βασίζονταν σε στοιχεία χαμηλής ποιότητας.

Γιατί βοηθά το ακτινίδιο

Σύμφωνα με το ygeiamou.gr νέες οδηγίες συνιστούν συγκεκριμένα την κατανάλωση 2-3 ακτινιδίων την ημέρα για τουλάχιστον 4 εβδομάδες για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Τόσο η πράσινη, όσο και η χρυσή ποικιλία είναι αποτελεσματικές.

Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στα οφέλη τους:

Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες: Οι φυτικές ίνες του ακτινιδίου διογκώνονται όταν αναμιγνύονται με νερό, αυξάνοντας τον όγκο των κοπράνων και

διευκολύνοντας τη διέλευσή τους από το έντερο. Η κατανάλωση της φλούδας προσθέτει επιπλέον φυτικές ίνες, αλλά το φρούτο είναι εξίσου ευεργετικό και χωρίς αυτήν.

Ένζυμο ακτινιδίνη: Βρίσκεται στο πράσινο ακτινίδιο και βοηθά στην πέψη των πρωτεϊνών, μαλακώνοντας ενδεχομένως τα κόπρανα.

Ραφίδες: Αυτοί οι φυσικοί κρύσταλλοι ενισχύουν την παραγωγή βλέννας στο έντερο, λιπαίνοντας τα κόπρανα.

Επιδράσεις στο μικροβίωμα του εντέρου: Το ακτινίδιο μπορεί να μειώσει ορισμένα βακτήρια που παράγουν μεθάνιο και συνδέονται με τη δυσκοιλιότητα.

Μεταλλικό νερό και μαγνήσιο

Οι οδηγίες υπογραμμίζουν επίσης τα οφέλη του μεταλλικού νερού, συνιστώντας 0,5-1,5 λίτρα ημερησίως για 2-6 εβδομάδες. Το μαγνήσιο στο μεταλλικό νερό μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό καθαρτικό. Ομοίως, τα συμπληρώματα μαγνησίου (0,5-1,5 g/ημέρα για τουλάχιστον 4 εβδομάδες) αποδείχθηκαν ότι μαλακώνουν τα κόπρανα και αυξάνουν τις κινήσεις του εντέρου. Ωστόσο, συνιστάται προσοχή σε άτομα με νεφρική νόσο ή άτομα που λαμβάνουν φάρμακα, τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν αρνητικά με το μαγνήσιο.

Το βοηθητικό ψωμί σίκαλης

Έρευνα που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές δείχνει ότι το ψωμί σίκαλης μπορεί να ανακουφίσει τη δυσκοιλιότητα πιο αποτελεσματικά από το λευκό ψωμί ή ορισμένα καθαρτικά, με προτεινόμενη πρόσληψη 6-8 φέτες ημερησίως για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Τα άτομα με κοιλιοκάκη ή ευαισθησία στη γλουτένη, ωστόσο, πρέπει να αποφεύγουν τη σίκαλη.

Επανεξετάζοντας την αξία των φυτικών ινών

Η σύσταση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, ήταν ότι οι δίαιτες πλούσιες σε φυτικές ίνες μπορεί να μην είναι απαραίτητες για τη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι μια δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες (25-30 g/ημέρα) βελτιώνει τη δυσκοιλιότηταείναι αδύναμα. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή δεν βρήκε κανένα όφελος, ενώ αντίθετα αυτές οι δίαιτες συσχετίστηκαν με φούσκωμα και αέρια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φυτικές ίνες είναι αναποτελεσματικές. Οι οδηγίες εξακολουθούν να συνιστούν συμπληρώματα φυτικών ινών, όπως 10g ψυλλίου ημερησίως, τα οποία έχουν πιο αποδεδειγμένη επίδραση στις κινήσεις του εντέρου από τη διατροφική ενίσχυση των φυτικών ινών. Οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες παραμένουν σημαντικές για τη γενική υγεία, αφού υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματικές στην ανακούφιση της χρόνιας δυσκοιλιότητας.