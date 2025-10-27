Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

Ταύρος

Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Προσπαθήστε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας και φροντίζοντας την υγεία σας. Η μέρα μπορεί επίσης να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και αυτό-ανακάλυψη, οπότε μην φοβάστε να ακούσετε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας

Δίδυμοι

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Καρκίνος

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Λέων

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Παρθένος

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε! Με κάποια αφορμή που θα σας δοθεί σε ανύποπτο χρόνο θα κάνετε ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν σας και ιδίως στην παιδική σας ηλικία… Κάτι νέο ωστόσο εμφανίζεται στην ζωή σας και την κάνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για κάποιους ίσως να είναι ένα νέο ταλέντο που έρχεται στην επιφάνεια, για άλλους μια νέα φιλική ή ερωτική γνωριμία.

Ζυγός

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Σκορπιός

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Τοξότης

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

Αιγόκερως

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Υδροχόος

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Ιχθείς

Κάποια εμπόδια που θα ορθώσουν μπροστά σας ανταγωνιστές σας να μην σας πτοούν. Κάντε την δουλειά σας όσο καλύτερα μπορείτε και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αποφύγετε να εκφράσετε την άποψη σας ή να ενεργήσετε βιαστικά! Ενδεχομένως να προκύψουν οριστικές ρίξεις και να το μετανιώσετε αργότερα. Δώστε βάρος στη σωματική και στην ψυχική σας υγεία.