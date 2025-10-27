Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρα αυξάνει την ελκυστικότητα σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Ταύρος

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Δίδυμοι

Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.

Καρκίνος

Τα πλανητικά της μέρας συνιστούν να έχετε μια δημιουργική προσέγγιση στα προβλήματα, για να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και να έχετε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ο στενός κύκλος που σας περιβάλλει μπορεί να αλλάξει τώρα, λόγω των νέων γνωριμιών που θα εμφανιστούν στην ζωή σας. Ίσως να σας απασχολήσει δε μέσα στην μέρα η σύνταξη εγγράφων οικονομικής φύσης, η συλλογή πιστοποιητικών ή η επίλυση νομικών ή περιουσιακών ζητημάτων.

Λέων

Η καλή επικοινωνία με τους γύρω σας και μια διπλωματική προσέγγιση των ζητημάτων θα βοηθήσει να διαχειριστείτε συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με επιτυχία. Είναι η ιδανική χρονική στιγμή για επιχειρηματικές επαφές και συνομιλίες, διαπραγματεύσεις και υπογραφή συμβάσεων. Η μέρα προσφέρεται επίσης για μελέτη, καθώς μπορείτε να απορροφήσετε ευκολότερα τις πληροφορίες, όπως και για ταξίδια!

Παρθένος

Τα πλανητικά της μέρας τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις ή να διευρύνετε το φάσμα του γνωστικού σας αντικειμένου, για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας μπορεί να αναγκαστείτε να αλλάξετε άποψη επάνω σε σημαντικά ζητήματα ή να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

Ζυγός

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Σκορπιός

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Τοξότης

Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.

Αιγόκερως

Η μέσα μπορεί να φέρει κάποιες απογοητεύσεις ή να περάσετε μια μικρή κρίση. Η δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες καταστάσεις θα είναι έντονη και οι ανασφάλειες σας κορυφώνονται. Ωστόσο το πείσμα και η επιμονή σας δεν θα σας επιτρέψουν να τα βάλετε κάτω. Θα καταφέρετε, αν και με δυσκολία, και μετά από μεγάλη προσπάθεια να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Ιχθείς

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.