Φραγκόσυκα: Τα οφέλη τους, πώς τα καθαρίζουμε και πώς τα καταναλώνουμε

Επιπλέον, μία ιδιότητα που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι μειώνουν τα συμπτώματα του hangover.

Όσον αφορά στις θερμίδες, τα φραγκόσυκα είναι από τα πιο… light φρούτα. Ένα φλιτζάνι καθαρισμένου φραγκόσυκου, δηλαδή περίπου 150γρ., περιέχει 61 θερμίδες και δίνει 14 γρ. υδατανθράκων, 1 γρ. πρωτεΐνης και 0,8 γρ. λιπαρών.

Τα φραγκόσυκα είναι πλούσια σε βιταμίνη C και σύμφωνα με το cantina.protothema.gr ένα φλιτζάνι καλύπτει το 35% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψής της. Επίσης, είναι αντιοξειδωτικά, έχουν υψηλή διατροφική αξία, καθώς είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου και χαλκού και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Ειδικότερα, μία μερίδα φραγκόσυκου καλύπτει το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών για τους άνδρες και το 21% για τις γυναίκες -άρα βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Τα φραγκόσυκα, αν και είναι από τα πλέον θρεπτικά φρούτα που μπορούμε να καταναλώσουμε, εντούτοις οι περισσότεροι είτε τα αποφεύγουμε γιατί θεωρούμε δύσκολη τη συγκομιδή και το καθάρισμά τους είτε τα αγνοούμε γιατί δεν γνωρίζουμε ότι αποτελούν super food.

Η φραγκοσυκιά

Η φραγκοσυκιά είναι αυτοφυές φυτό και το κλίμα που το ευνοεί είναι το ξηρό και το θερμό. Έχει πολλά κλαδιά, δεν έχει κορμό και αποτελείται από μεγάλα σαρκώδη φύλλα. Ο καρπός της, το φραγκόσυκο είναι κίτρινο πριν ωριμάσει πλήρως και ροδοκόκκινο όταν ωριμάσει, με μικρά αγκάθια στην επιφάνειά του.

Τα φραγκόσυκα αναπτύσσονται περιμετρικά στην άκρη των επίπεδων τμημάτων της φραγκοσυκιάς και έχουν βάρος 150-400 γραμμάρια. Η συγκομιδή τους ξεκινά από τα τέλη του Αυγούστου και μπορεί να φτάσει μέχρι και τον Δεκέμβριο, ανάλογα το είδος της φραγκοσυκιάς.

Πώς τα μαζεύουμε και πώς τα καθαρίζουμε

Για τη συγκομιδή τους είναι απαραίτητα τα ανθεκτικά γάντια κηπουρικής και ένα κοφτερό μαχαίρι. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να κόψετε ένα φύλλο που είναι γεμάτο με φραγκόσυκα και στη συνέχεια να τα αφαιρέσετε ένα-ένα.

Για το καθάρισμα πάλι απαιτούνται γάντια και ένα καλό μαχαίρι. Πιάστε με τα γάντια τον καρπό, κόψτε το εγκάρσια και στη συνέχεια αφαιρέστε το ακανθώδες εξωτερικό του. Το εσωτερικό έχει ένα κιτρινωπό χρώμα, που πλησιάζει το πορτοκαλί και το κόκκινο, ανάλογα με το πόσο ώριμα είναι τα φραγκόσυκα.

Πώς τα καταναλώνουμε

Τα φραγκόσυκα τρώγονται κρύα, κατευθείαν από το ψυγείο. Ο πιο κλασικός τρόπος είναι να τα καταναλώσετε ως φρούτα, σκέτα. Υπάρχουν, όμως, κι άλλοι τρόποι.

Με τη βοήθεια ενός μπλέντερ μπορείτε να φτιάξετε έναν θρεπτικό χυμό. Καλό είναι να τον σουρώσετε πριν τον καταναλώσετε για να αποφύγετε τα δυσάρεστα σποράκια που βρίσκονται στο εσωτερικό τους.

Επίσης, μπορείτε να τα συνδυάσετε και με άλλα φρούτα (μπανάνα, ροδάκινα, καρπούζι, πεπόνι, μήλα, αχλάδια, ακτινίδια, αβοκάντο) και να φτιάξετε smoothie. Άλλη μία επιλογή είναι οι γρανίτες και τα σορμπέ, ενώ ο χυμός τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξτρα υλικό σε μια σπιτική σος ή βινεγκρέτ.