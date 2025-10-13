Τι φέρνει η νέα εβδομάδα για κάθε ζώδιο

Αυτή η εβδομάδα φέρνει μια αίσθηση ανάσας και νέων ξεκινημάτων για όλα τα ζώδια.

Ο Πλούτωνας παύει την παλινδρόμησή του — γεγονός που μας δίνει την ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατούσε στάσιμους — και η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό, τον τόπο όπου αισθάνεται πιο άνετα και όπου η ενέργειά της ανθίζει.

Οπως αναφέρει το marieclaire.gr η Σελήνη ξεκινά στην Καρκίνο, ενισχύοντας την αποφασιστικότητά μας και μειώνοντας τις αμφιβολίες· καθώς η εβδομάδα προχωρά, περνά σε Λέοντα και αργότερα σε Παρθένο, φέρνοντας εστίαση στην έκφραση, την επικοινωνία και τη διαύγεια.

Παρακάτω οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο με οδηγίες για το πώς να διαχειριστείτε αυτές τις ενέργειες:

Κριός

Αυτή την εβδομάδα, νιώθετε μια εσωτερική ώθηση να προχωρήσετε, ιδιαίτερα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό, ενισχύοντας την ανάγκη για ισορροπία και αμοιβαιότητα. Αντί να παλεύετε για τον τελευταίο λόγο, δώστε χώρο στους άλλους να εκφραστούν και ακούστε ενεργά. Η Σελήνη σας προσφέρει δύναμη στην αρχή της εβδομάδας, ενώ σταδιακά θα νιώθετε πιο εκφραστικοί και πρακτικοί. Αδράξτε την ευκαιρία να σταθεροποιήσετε τις προσωπικές σας σχέσεις και να δουλέψετε ομαδικά.

Ταύρος

Η παρουσία της Αφροδίτης στον Ζυγό σάς φέρνει σε επαφή με την καθημερινότητα και την ανάγκη να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σας — τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναφέρετε τις ισορροπίες στη ρουτίνα σας. Θα νιώσετε έντονη επιθυμία να βελτιώσετε τον εργασιακό σας χώρο ή να εισάγετε περισσότερη αρμονία στο πρόγραμμά σας. Η εβδομάδα σας καλεί να γειωθείτε, να οργανωθείτε και να αναγνωρίσετε την αξία των μικρών, καθημερινών στιγμών.

Δίδυμοι

Μια ιδιαίτερα δημιουργική εβδομάδα ξεκινά για εσάς, με την Αφροδίτη να περνά στον Ζυγό και να φέρνει έμπνευση, ερωτισμό και διάθεση για φλερτ. Αν είστε καλλιτεχνικά δραστήριοι, αξιοποιήστε αυτό το κύμα ενέργειας για να εκφράσετε όσα έχετε μέσα σας. Αν είστε σε σχέση, θα θελήσετε να επανασυνδεθείτε με τον σύντροφό σας με παιχνιδιάρικη διάθεση. Αν είστε ελεύθεροι, μην απορρίψετε μια νέα γνωριμία. Το κλειδί είναι να διασκεδάσετε,να ελαφρύνετε και να αφήσετε τη ζωή να σας εμπνεύσει.

Καρκίνος

Η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, δίνοντάς σας ώθηση να κοιτάξετε μέσα σας και να δώσετε προσοχή στις συναισθηματικές σας ανάγκες. Η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει την προσοχή στο σπίτι και την οικογένεια, δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για συμφιλίωση, τρυφερότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Ίσως χρειαστεί να πάρετε πρωτοβουλίες για να εξομαλύνετε εντάσεις ή να φροντίσετε τον προσωπικό σας χώρο. Η σταθερότητα που αναζητάτε ξεκινά από μέσα σας.

Λέων

Αυτές τις μέρες νιώθετε πως έχετε πολλά να πείτε — και πράγματι, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί αυτή την εβδομάδα. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει την κοινωνικότητά σας και σας φέρνει ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες επαφές και νέες γνωριμίες. Αδράξτε την ευκαιρία να εκφράσετε τις σκέψεις σας, να ζητήσετε όσα θέλετε και να προωθήσετε ιδέες που έχουν μείνει πίσω. Παράλληλα, η Σελήνη σάς δίνει λάμψη, αλλά σας υπενθυμίζει να είστε ευγενικοί και προσεκτικοί με τα λόγια σας.

Παρθένος

Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στρέφει το βλέμμα σας στην αξία σας — όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Είναι μια εξαιρετική στιγμή να επανεκτιμήσετε τις προτεραιότητές σας, να θέσετε όρια σε σχέσεις που σας στραγγίζουν και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά σας τρέφει. Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σας στο τέλος της εβδομάδας και σας βοηθά να οργανώσετε τις σκέψεις και τις προθέσεις σας. Αναλάβετε δράση με διαύγεια και εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας.

Ζυγός

Η Αφροδίτη, κυβερνήτης σας, εισέρχεται στο ζώδιό σας και φέρνει μια αίσθηση αναγέννησης. Η ενέργεια αυτή σας βοηθά να νιώσετε πιο άνετα με τον εαυτό σας, να φροντίσετε την εικόνα σας και να ελκύσετε θετικά άτομα και εμπειρίες. Είναι η δική σας στιγμή να λάμψετε — τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Εκμεταλλευτείτε αυτή την εβδομάδα για να εκφράσετε τις ανάγκες σας, να βάλετε νέες προθέσεις και να επαναφέρετε την ισορροπία εκεί που έχει διαταραχθεί.

Σκορπιός

Η ενέργεια αυτής της εβδομάδας λειτουργεί σαν προετοιμασία για τα επόμενα σας βήματα. Με την Αφροδίτη στον Ζυγό, ίσως νιώσετε την ανάγκη να αποσυρθείτε λίγο, να εστιάσετε στην αυτοφροντίδα και να αποδεσμευτείτε από συναισθηματικά βάρη. Αυτό δεν σημαίνει παθητικότητα — σημαίνει προετοιμασία. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία και δώστε χώρο για ξεκαθαρίσματα. Ο Άρης στο ζώδιό σας σάς δίνει τη δύναμη να ξεκινήσετε ξανά, αρκεί να είστε ευθυγραμμισμένοι με τον εσωτερικό σας κόσμο.

Τοξότης

Μια αίσθηση ελπίδας και οραμάτων για το μέλλον σας κατακλύζει αυτή την εβδομάδα. Η Αφροδίτη στον Ζυγό σας ενθαρρύνει να δείτε πέρα από την καθημερινότητα και να επενδύσετε σε φιλίες, συλλογικές δράσεις ή μακροπρόθεσμα όνειρα. Είναι καλή στιγμή να ζητήσετε στήριξη ή να ενταχθείτε σε μια ομάδα με κοινά ιδανικά. Αξιοποιήστε αυτή την ενέργεια για να επανασυνδεθείτε με τον σκοπό σας — γιατί όταν έχετε όραμα, έχετε και δύναμη.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα σάς φέρνει στο επίκεντρο επαγγελματικών εξελίξεων και σας καλεί να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Η Αφροδίτη στον Ζυγό φωτίζει τον τομέα της καριέρας σας και δημιουργεί ευκαιρίες για θετικές επαφές με άτομα κύρους. Είναι ιδανική περίοδος για να επιδιώξετε αναγνώριση, να ζητήσετε αύξηση ή να αναλάβετε έναν πιο υπεύθυνο ρόλο. Κρατήστε χαμηλούς τόνους αλλά δείξτε αποφασιστικότητα — οι πράξεις σας μιλούν περισσότερο από τα λόγια.

Υδροχόος

Αυτή την εβδομάδα νιώθετε την επιθυμία να ανοίξετε ορίζοντες — είτε νοητικά, είτε κυριολεκτικά. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ευνοεί ταξίδια, σπουδές ή την ενασχόληση με κάτι που σας εμπνέει και σας μαθαίνει. Οι περιορισμοί αρχίζουν να χαλαρώνουν και εσείς βρίσκετε ξανά το κουράγιο να κοιτάξετε μπροστά. Ακούστε τη φωνή μέσα σας που σας ζητά να διευρύνετε τη ζωή σας και μην φοβηθείτε να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας.

Ιχθύς

Με την Αφροδίτη να περνά στον Ζυγό, στρέφεστε προς τις βαθύτερες σχέσεις σας και τα κοινά που σας ενώνουν με τους άλλους — είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε συναισθηματικά. Η εβδομάδα σας καλεί να επανεξετάσετε όρια, να μιλήσετε ανοιχτά για ανάγκες και να αφήσετε πίσω σας μοτίβα εξάρτησης. Δεν είναι ώρα για ωραιοποιήσεις, αλλά για ειλικρινή επαφή. Ταυτόχρονα, η Σελήνη στο δεύτερο μισό της εβδομάδας τονίζει τις σχέσεις σας με συνεργάτες ή τον/τη σύντροφό σας· μέσα από τον καθρέφτη του «Άλλου», βλέπετε καλύτερα τον εαυτό σας. Δώστε χώρο για οικειότητα χωρίς να χάνετε τον εαυτό σας.