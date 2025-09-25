Πάτρα: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Στις 29 Σεπτεμβρίου (παγκόσμια ημέρα καρδιάς), το καρδιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών στην πλατεία Γεωργίου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία (World Heart Federation) το 1999, προκειμένου να αναδειχθούν τρόποι πρόληψης και διατήρησης της υγείας της καρδιάς.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τις αιτίες τους, η πρόληψη με αλλαγή του τρόπου ζωής (άσκηση, υγιεινή διατροφή -ιδίως η Μεσογειακή- η διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση υγιούς βάρους και η αποφυγή του αλκοόλ και η ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερόλη, η παχυσαρκία, το στρες και τελευταία η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως -περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τον καρκίνο- και ευθύνονται για εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, αναφέρει η ανακοίνωση, θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό από την ΕΚΕ, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ιατρούς του καρδιολογικού τμήματος για τα παραπάνω ζητήματα, ενώ θα υπάρχει επίδειξη τεχνικών ΚΑΡΠΑ και λειτουργίας αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.