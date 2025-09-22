Patras Dolce Festival 2025: Τρεις ημέρες γεμάτες γεύσεις, ιστορία και πολιτισμό στην Αγορά Αργύρη

Από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, η Αγορά Αργύρη φιλοξένησε το Patras Dolce Festival 2025, τον ελληνικό σταθμό του ευρωπαϊκού έργου GELATOn the ROAD*, που υλοποιείται από την ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του Προγράμματος Creative Europe 2021–2027.

Το φεστιβάλ άνοιξε τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας γεύση, μάθηση και πολιτισμό.

Τα πρωινά, δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε δράσεις του Pop-Up Μουσείου, έμαθαν για την ιστορία του παγωτού και ανακάλυψαν τις τοπικές γεύσεις της Ελλάδας μέσα από το διαδραστικό Kids Corner και mini cooking shows με παγωτό από μέλι και χιόνι!

Τα απογεύματα, το κοινό παρακολούθησε σεμινάρια και ομιλίες γύρω από την ιστορία, την οικονομία και τον τουριστικό χαρακτήρα του παγωτού, ενώ τα cooking shows με τη συμμετοχή καταξιωμένων chef γέμισαν την αίθουσα με αρώματα και δημιουργικότητα - από αλμυρές γεύσεις όπως το παγωτό τζατζίκι, έως πρωτότυπα γλυκά παγωτά με λουκούμι, τεντούρα και σταφίδα.

Στην κορύφωση του φεστιβάλ, ο ελληνικός προκριματικός γύρος του διαγωνισμού Sustainable Scoops συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κοινού και ειδικών. Έξι gelatieri και chefs παρουσίασαν νέες γεύσεις με τοπικά προϊόντα, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό στο Longarone της Ιταλίας. Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι:

• Σπύρος Αγγιούς (ανεξάρτητη συμμετοχή)

• Ανδρέας Ανδρικάκος – Alyon Fine Pastry

• Νίκος Γαλανάκης – Papageorgiou Foods SA

• Παναγιώτης Μαντάς - Προζύμι Μέλι

• Νάσος Παπαδόπουλος – Caravel

• Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

Τόσο το κοινό μέσα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όσο και μέλη της Κριτικής Επιτροπής, Ηρώ Τσιμπρή, Σοφία Χριστοπούλου, Βαγγέλης Πολίτης, Παρασκευάς Δρές, με επικεφαλής τον Διευθυντή της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., δρ. Δημήτρη Καραγιάννη, ανέδειξαν το νικητή βραδιάς.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Νάσος Παπαδόπουλος με τη δημιουργία του, “Caravel’s story”.

Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στον Σπύρο Αγγιούς για τη δημιουργία του Spyros Mind Land, ενώ το βραβείο Τοπικών Γεύσεων πήρε ο Νίκος Γαλανάκης με το Achaia Noir.

Το Gelato Station αποτέλεσε σημείο αναφοράς όλες τις ημέρες, προσφέροντας δροσερές γεύσεις gelato βασισμένες σε τοπικά προϊόντα, ενώ το Gelato Photo Booth χάρισε τις πιο γλυκές φωτογραφίες της παρέας. Παράλληλα, η Patras Gelato Restaurant Week (15–20 Σεπτεμβρίου) απλώνεται σε όλη την πόλη μέχρι και το Σάββατο 20/09, με εστιατόρια να δημιουργούν ειδικά μενού εμπνευσμένα από το gelato.

Τις δράσεις του Φεστιβάλ παρουσίασε και συντόνισε η Κατερίνα Τσουκαλά, ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια των υποστηρικτών του έργου, ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ, Ψυκτοθερμική, Alpha Estiasi, Marconi, BAKKAR.

Το Patras Dolce Festival απέδειξε πως το παγωτό δεν είναι μόνο ένα αγαπημένο γλυκό μικρών και μεγάλων, αλλά ένα μέσο διασύνδεσης πολιτισμού, τοπικών παραγωγών, βιωσιμότητας και συνεργασίας. Με τη συμμετοχή του κοινού, των παιδιών, των επαγγελματιών και των τοπικών φορέων, η Πάτρα , η πρώτη ελληνική πόλη που καλωσόρισε το gelato από την Ευρώπη του 1840 από τους επτανήσιους, αναδείχθηκε όπως της αρμόζει ιστορικά, στην ελληνική πρωτεύουσα του gelato, αφήνοντας παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κος Θεόδωρος Λουλούδης, «με πρωτοβουλίες όπως το GELATOn the ROAD*, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός μόνιμου γαστροτουριστικού θεσμού στην Πάτρα και την Αχαΐα. Ένας θεσμός που θα αναδείξει διεθνώς τα τοπικά brands, θα δημιουργήσει χειροπιαστά οφέλη για τις επιχειρήσεις–μέλη μας και θα καταστήσει το gelato πολύτιμο εργαλείο branding, ανάπτυξης και εξωστρέφειας για ολόκληρη την περιοχή».

*Το ευρωπαϊκό έργο GELATOn the Road υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Creative Europe 2021-2027 και προωθεί τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τη γαστρονομία και ειδικότερα το χειροποίητο παγωτό. Στόχος του είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δρόμου του Παγωτού (ERoG), ενός δικτύου διαδρομών, δράσεων και ποιοτικών προτύπων που αναδεικνύουν το παγωτό ως στοιχείο πολιτισμού και βιώσιμου τουρισμού, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία, την τοπική επιχειρηματικότητα και τη διεθνή συνεργασία.