‍Το Επιμελητήριο Αχαΐας αποχαιρετά τον Αριστείδη Τηλιγάδη

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας "εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Αριστείδη Τηλιγάδη. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στο Αίγιο

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ

Γεννήθηκε στο Αίγιο στις 21/10/1960 και υπήρξε άξιος συνεχιστής της οικογενειακής επιχείρησης αρτοποιίας. Διατέλεσε 30 χρόνια Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας

Υπήρξε δραστήριος επιχειρηματίας με ενδιαφέρον για τα κοινά. Διατέλεσε Οικονομικός Επόπτης και Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Το ψήφισμα

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας με το άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΗΛΙΓΑΔΗ επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ευδόκιμα διατελέσαντος Οικονομικού Επόπτη και Αντιπροέδρου του φορέα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 14η Σεπτεμβρίου 2025 και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

-Να εκφράσει την οδύνη και τα συλλυπητήρια για την απώλεια στην οικογένεια του.

-Να εκπροσωπηθεί η Διοίκηση του Επιμελητηρίου στη κηδεία του εκλιπόντος.

-Να κυματίσει μεσίστια η σημαία του φορέα την ημέρα της κηδείας.

-Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Επιμελητηρίου.

-Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

-Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας".