Μόνο τρεις Υπουργοί κατά του Δήμου Αθηναίων;

Κοινή ανακοίνωση και μάλιστα τριών υπουργείων είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στην πολιτική. Μάλιστα τέτοιου είδους υπουργικές δηλώσεις γίνονται κυρίως για μείζονος ενδιαφέροντος ζητήματα, όπως ιδίως φυσικές καταστροφές, μαζικά ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις ή σημαντικά διεθνή γεγονότα. Το να συντονιστούν τρία υπουργεία για να παράγουν μια δήλωση για το αν ένας δρόμος στο κέντρο της πρωτεύουσας θα είναι ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομος, δεν συμβαδίζει με τους εθνικούς ή διεθνείς στόχους που εξυπηρετούν οι κοινές υπουργικές δηλώσεις.

Πολύ περισσότερο όταν α) η βούληση του Δημάρχου Αθηναίων για την μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας έχει εκφραστεί από το 2023 και β) το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει αυτό με απόφαση της πλειοψηφίας των δημοτικών παρατάξεων, θα περίμενε κανείς ότι κάποιος/α Υπουργός θα είχε ευαισθητοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο για να συνεργαστεί με τον Δήμο Αθηναίων ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της δημοτικής απόφασης και να μην παρεμποδιστεί.

Όμως, το γεγονός είναι ότι τα τρία Υπουργεία όχι μόνο αντιτίθενται σε μια αυτοδιοικητική απόφαση ευρείας πλειοψηφίας, αλλά επιπλέον, απέφυγαν να απαντήσουν στη μομφή του Δημάρχου Αθηναίων πως η κυβέρνηση πολεμά έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί τα οχήματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αποδέχεται να υπάρχει τέτοια ήπια κυκλοφορία στο ίδιο σημείο, αλλά μόνο για τα οχήματα των μελών τού εκεί ιδιωτικού τένις κλαμπ και των επισκεπτών της Αίγλης του Ζαππείου, όπως δηλαδή προβλέπει η μελέτη της παρελθούσας δημοτικής αρχής Μπακογιάννη.

Η έλλειψη όμως απάντησης των τριών υπουργείων στη μομφή του Δημάρχου Αθηναίων επισημαίνει τη βαθιά υποκρισία των αγχωμένων Υπουργών και κυρίως την έλλειψη σοβαρών επιχειρημάτων.

Εκτός πια και αν στην πραγματικότητα οι τρεις Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη βλέπουν κάτι που επιβάλλει να γίνονται τέτοιες κοινές δηλώσεις τους.

Δηλαδή, ότι ίσως ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι δημοτικές παρατάξεις που μοιράζονται κοινές αγωνίες προβάλλουν τελικά ένα μοντέλο προοδευτικών συνεργασιών για την ανακατάληψη του δημόσιου χώρου και την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, που αν επεκταθεί θα απειλήσει σοβαρά την για πρώτη φορά ιδιωτική κυβέρνηση της πατρίδας μας. Οπότε και εξ αυτού οι πολεμικές υπουργικές δηλώσεις.

Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής