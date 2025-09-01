Καλή, δημιουργική και αποτελεσματική νέα σχολική χρονιά

Αγαπητοί συνάδελφοι,

νέο σχολικό ξεκίνημα σήμερα για όλες/ους τους εκπαιδευτικούς. Καλώς ορίσατε στα σχολεία μας μετά την ξεκούραση των καλοκαιρινών διακοπών. Ιδιαίτερα, καλωσορίζουμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους και εκείνους που φέτος υπηρετούν πρώτη φορά στην περιοχή της Αχαΐας. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε μαζί μας και τους μαθητές μας για να ξεκινήσει το νέο ταξίδι της νέας σχολικής χρονιάς για όλους μας.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία και δύναμη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε περισσότερο στο εξαιρετικά δύσκολο έργο, που μας έχει αναθέσει η ελληνική πολιτεία και να φανούμε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στους μαθητές μας.

Σε όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού με την ανελλιπή συμμετοχή μας σε όλες τις συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας προσπαθήσαμε με τις παρεμβάσεις μας να διορθώσουμε λάθη, να περιορίσουμε παραλείψεις, να καταθέσουμε δημιουργικές προτάσεις και να διασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια στις αποφάσεις.

Αυτό το καλοκαίρι έγιναν πράγματα που αποτελούν τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και άλλα που μας στεναχώρησαν και μας πίκραναν, για τα οποία έχετε ενημερωθεί και θα ενημερωθείτε εκτενέστερα.

Η χρονιά ξεκινάει με περισσότερους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές), με Τμήματα Ένταξης σχεδόν σε όλα τα σχολεία και λιγότερα εκπαιδευτικά κενά, κάτι που μας κάνει να νοιώθουμε ικανοποίηση για τους αγώνες που δώσαμε για αυτό το λόγο. Από τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων έπρεπε να έχουμε μόνο χαρούμενους και όχι πικραμένους συναδέλφους και υπάρχει ευθύνη για αυτό. Αδιαπραγμάτευτη αρχή μας είναι η κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων,

Όλη την καλοκαιρινή περίοδο, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σταθήκαμε δίπλα σας με έγκαιρη, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση, που στέλναμε συνεχώς στα σχολεία. Ορισμένοι συνάδελφοι, βέβαια, δεν την έλαβαν ποτέ, εφόσον κάποιοι συνάδελφοι Διευθυντές δεν την προωθούσαν στους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους, προτιμώντας με αυτόν τον τρόπο να κρατούν τους συναδέλφους τους στο σκοτάδι.

Καλή, δημιουργική και αποτελεσματική νέα σχολική χρονιά

με υγεία και δύναμη.