Μείζον ζήτημα για την Ελλάδα το δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ συμπληρώνει 51 χρόνια ζωής και φέτος επέλεξε στην επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη να θέσει ως κυρίαρχο θέμα την αντιμετώπιση της δημογραφικής γάγγραινας που μαστίζει την χώρα μας.

Η Δυτική Ελλάδα και η Αχαΐα βλέπουν τον πληθυσμό να συρρικνώνεται και να γερνάει.

Οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γέννες.

Το πιο πολυδιάστατο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό, καθώς εκεί βρίσκονται οι ρίζες για όλα τα προβλήματα και κυρίως για την παρακμή σε περιοχές όπως η Αχαΐα.

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Αχαΐα απαιτεί ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χρειάζονται μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής, θα προσελκύσουν νέους κατοίκους και θα ενθαρρύνουν τις οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά.

Δυστυχώς, τα περισσότερα μέτρα που μπορούν να παρθούν εξαρτώνται από πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων.

Οικονομική Ανάπτυξη και Ευκαιρίες Εργασίας:

• Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας μέσω της υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ανάπτυξης του τουρισμού και της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία).

• Επενδύσεις σε καινοτόμες βιομηχανίες: Προώθηση επενδύσεων σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τεχνητή νοημοσύνη και οι πράσινες τεχνολογίες.

• Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων: Δημιουργία επιχειρηματικών ακτιβιστών και θερμοκοιτίδων για νέες επιχειρήσεις.

Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής:

• Αναβάθμιση των υποδομών: Βελτίωση των μεταφορικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών υποδομών.

• Πράσινες πόλεις: Δημιουργία πράσινων χώρων, πάρκων και χώρων αναψυχής για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.

• Ψηφιακή υποδομή: Ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής για να υποστηριχθεί η τηλεργασία και η ψηφιακή οικονομία.

Κίνητρα για Οικογένειες:

• Οικονομικά κίνητρα: Χρηματικές επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα και επιδόματα για οικογένειες που αποκτούν παιδιά.

• Στέγαση: Πρόγραμμα προσβάσιμης στέγασης για νέες οικογένειες.

• Υποστήριξη γονέων: Δημιουργία παιδικών σταθμών, κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσιών υποστήριξης για γονείς.

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση:

• Εκπαιδευτικά προγράμματα: Ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης για να προσελκύσουν νέους και να τους κρατήσουν στην περιοχή.

• Συνεργασία με πανεπιστήμια: Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για να προσελκύσει φοιτητές και να τους ενθαρρύνει να μείνουν στην περιοχή μετά την αποφοίτησή τους.

Προώθηση της Περιφερειακής Ταυτότητας:

• Πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες: Διοργάνωση φεστιβάλ, εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για να ενισχυθεί η ταυτότητα και η συνοχή της κοινότητας.

• Προώθηση της περιοχής: Εκστρατείες για την προώθηση της Αχαΐας ως προορισμού για ζωή και εργασία.

Μετανάστευση και Επαναπατρισμός:

• Προγράμματα επαναπατρισμού: Κίνητρα για Έλληνες της διασποράς να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν στην Αχαΐα.

• Ενσωμάτωση μεταναστών: Προγράμματα για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη.

Συνεργασία και Συμμετοχή:

• Συμμετοχή των πολιτών: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό των πολιτικών.

• Διαδημοτικές συνεργασίες: Συνεργασία μεταξύ των δήμων της Αχαΐας για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και προγραμμάτων.



Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Αχαΐα απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που να συνδυάζει οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής, κίνητρα για οικογένειες και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μόνο μέσω συντονισμένων προσπαθειών και συμμετοχής όλων των φορέων (κυβέρνηση, τοπικές αρχές, ιδιωτικός τομέας και πολίτες) μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση που θα εξασφαλίσει το μέλλον της περιοχής.

Ένα πατριωτικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ θέτει σε περίοπτη θέση και βάζει πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα του Δημογραφικού.