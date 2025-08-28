Παραιτήθηκε Έλληνας επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ με αιχμές κατά Κένεντι Τζούνιορ

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης αποχώρησε καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις που «θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»
Παραιτήθηκε ο Δημήτρης Δασκαλάκης, κορυφαίο στελέχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο οποίος δημοσίευσε την επιστολή αποχώρησής του στα κοινωνικά δίκτυα.
Η απόφαση του Έλληνα επιστήμονα να αποχωρήσει από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ήρθε μετά την αιφνίδια απομάκρυνση της διευθύντριας του οργανισμού, Σούζαν Μονάρες, που συγκρούστηκε ανοιχτά με τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις.
Ο Δασκαλάκης, καταγγέλλει στην επιστολή του ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει πολιτικές που «δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα». Με το σύνθημα «Αρκετά πια!», στρέφεται προσωπικά κατά του Κένεντι Τζούνιορ, κατηγορώντας τον ότι αγνοεί τους ειδικούς και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι η πρόσφατη «σκόπιμη διαστρέβλωση δεδομένων» και η «έλλειψη διαφάνειας» δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τη δημόσια υγεία. Αποσαφηνίζει δε ότι δεν παραιτείται λόγω της πρόσφατης ένοπλης επίθεσης στην έδρα του CDC, αλλά εξαιτίας της «δειλίας ενός ηγέτη» που, όπως τονίζει, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. «Ο παππούς μου αντιστάθηκε στον φασισμό στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του. Παραιτούμαι για να τον τιμήσω», σημειώνει χαρακτηριστικά.
«Πολιτικά παιχνίδια με τη δημόσια υγεία»
Στο κείμενό του ο Δασκαλάκης καταγγέλλει ότι το CDC αντιμετωπίζεται ως εργαλείο παραγωγής πολιτικών «σχεδιασμένων να βλάψουν αντί να προστατεύσουν». Αναφέρει ότι οι αλλαγές στον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων απειλούν ζωές, ενώ καταγγέλλει τον διορισμό «ανθρώπων με αμφιλεγόμενες προθέσεις και ανεπαρκή επιστημονική κατάρτιση» στις ομάδες εργασίας για τα εμβόλια.
Ο Δημήτρης Δασκαλάκης, λοιμωξιολόγος με καταγωγή από την Ευρυτανία, είχε αναδειχθεί σε εμβληματική μορφή στον αγώνα κατά του AIDS στη Νέα Υόρκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση των κρουσμάτων. Είναι γνωστός για τη στρατηγική της «ουδέτερης περίθαλψης», που εξίσωσε τη φροντίδα για οροθετικούς και οροαρνητικούς ασθενείς, ενώ συνδέθηκε με την ανάπτυξη του φαρμάκου PrEP.
Με την αντισυμβατική του εμφάνιση, τα πολλά τατουάζ και την έντονη ακτιβιστική δράση, έχει αποτελέσει δημόσιο συνήγορο για τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και για όσους πάσχουν από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν δίστασε να ντυθεί με drag ρούχα σε εκστρατείες εμβολιασμού, θέλοντας να σπάσει το στίγμα και να προωθήσει τη σημασία της πρόληψης.
Προειδοποιεί μάλιστα ότι η προσπάθεια ικανοποίησης μιας πολιτικής βάσης μπορεί να οδηγήσει σε «θανάτους και αναπηρίες ευάλωτων παιδιών και ενηλίκων», ενώ χαρακτηρίζει ανησυχητική την «παρουσία της ευγονικής στη ρητορική της νέας ηγεσίας».
