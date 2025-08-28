Παραιτήθηκε Έλληνας επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ με αιχμές κατά Κένεντι Τζούνιορ

Παραιτήθηκε ο Δημήτρης Δασκαλάκης, κορυφαίο στελέχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο οποίος δημοσίευσε την επιστολή αποχώρησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η απόφαση του Έλληνα επιστήμονα να αποχωρήσει από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ήρθε μετά την αιφνίδια απομάκρυνση της διευθύντριας του οργανισμού, Σούζαν Μονάρες, που συγκρούστηκε ανοιχτά με τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις.

Ο Δασκαλάκης, καταγγέλλει στην επιστολή του ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει πολιτικές που «δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα». Με το σύνθημα «Αρκετά πια!», στρέφεται προσωπικά κατά του Κένεντι Τζούνιορ, κατηγορώντας τον ότι αγνοεί τους ειδικούς και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η πρόσφατη «σκόπιμη διαστρέβλωση δεδομένων» και η «έλλειψη διαφάνειας» δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τη δημόσια υγεία. Αποσαφηνίζει δε ότι δεν παραιτείται λόγω της πρόσφατης ένοπλης επίθεσης στην έδρα του CDC, αλλά εξαιτίας της «δειλίας ενός ηγέτη» που, όπως τονίζει, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. «Ο παππούς μου αντιστάθηκε στον φασισμό στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του. Παραιτούμαι για να τον τιμήσω», σημειώνει χαρακτηριστικά.