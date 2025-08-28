Το «νέο» κόμμα Τσίπρα: Ανακύκλωση, αποπροσανατολισμός και το δώρο στον Μητσοτάκη

Το πολυδιαφημισμένο «νέο» κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το καλύτερο άλλοθι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια κατασκευή με παλιά, φθαρμένα υλικά, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική, που έρχεται να ανακυκλώσει πρόσωπα και αποτυχίες του παρελθόντος. Και κυρίως, να λειτουργήσει ως βολικός αντιπερισπασμός απέναντι στη μόνη πραγματική απειλή για το σύστημα: το ΠΑΣΟΚ.

Ο Τσίπρας έχει τεράστιες ευθύνες για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Η στήριξη και το άδειασμα Κασσελάκη, οι εσωκομματικές διασπάσεις, το ακριβοπληρωμένο rebranding που δεν έφερε τίποτα καινούργιο, δείχνουν έναν πολιτικό εγκλωβισμένο στη δική του φιλοδοξία. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το αυτονόητο: δεν κομίζει τίποτα νέο, δεν φέρνει πολίτες που δεν είχαν ξαναψηφίσει, απλώς παίρνει ποσοστά από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα της αριστεράς και προσπαθεί να «γρατσουνίσει» το ΠΑΣΟΚ.

Εδώ είναι το ζουμί: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο κερδισμένη βγαίνει. Και εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι το σύστημα εξουσίας που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Τα ΜΜΕ που ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση, αντί να προβάλλουν το σοβαρό, αξιόπιστο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επιλέγουν να ανακυκλώνουν τον Τσίπρα ως «αντίπαλο» του Μητσοτάκη. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, που όλοι γνωρίζουμε από πού αντλούν πόρους και κατευθύνσεις, στήνουν διλήμματα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», αγνοώντας επιδεικτικά τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που είναι η πραγματική εναλλακτική λύση. Γιατί; Διότι τους βολεύει να συντηρείται το ψεύτικο δίπολο που κρατάει ζωντανή την εξουσία Μητσοτάκη.

Η αλήθεια είναι απλή: η παρουσία Τσίπρα δεν απειλεί τον Μητσοτάκη· τον ευνοεί. Κατακερματίζει την αντιπολίτευση, προσφέρει άλλοθι στη Ν.Δ. και στερεί από τους πολίτες την καθαρή επιλογή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσφέρει. Ένα κόμμα με άφθαρτη ηγεσία, νέο αίμα και συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομία, τους θεσμούς, την κοινωνική συνοχή.

Όσοι ψάχνουν πραγματική αλλαγή πρέπει να το καταλάβουν αυτό και να λειτουργήσουν ανάλογα.

