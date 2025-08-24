Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)

Κριός

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές

υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να

χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Ταύρος

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια

εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού

ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού.

Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες.

Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης

φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι

εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Δίδυμος

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία

που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να

είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που

όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως

είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο

όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Καρκίνος

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η

καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από

ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές

αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα

σας χαλάσει τη διάθεση.

Λέων

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να

απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα

σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε

μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Παρθένος

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να

ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς

αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας

στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας.

Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Ζυγός

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν

θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να

μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά

σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια

πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας

να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την

χρειάζεστε.

Σκορπιός

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την

προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και

σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από

ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα,

ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως

κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Τοξότης

Η ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση είναι έντονη σήμερα και ίσως να γίνετε

λίγο πιο επιθετικοί ή ωμοί στην προσέγγιση σας, με αποτέλεσμα να κάνετε

κάποιους γύρω σας να αισθανθούν άβολα. Πέρα όμως από τα καθαρά

σεξουαλικά σας ένστικτα, η όψη βγάζει στην επιφάνεια και την ρομαντική σας

πλευρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε έναν σύντροφο. Είναι επίσης η

ιδανική χρονική στιγμή να ξεκινήσει κανείς δημιουργικές δράσεις, που να

απαιτούν σωματική δράση αλλά και συναισθηματική έκφραση, όπως είναι ο

χορός ή οι εικαστικές τέχνες.

Αιγόκερως

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση

και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε

πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές

προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο

εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας

αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Υδροχόος

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την

επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά

συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα

ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά

τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας

και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να

κατακτήσετε τους στόχους σας.

Ιχθείς

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας

βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό

σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε

αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα

μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.