Γυαλιά ηλίου: 2 απλοί τρόποι για να ελέγξετε εάν προστατεύουν αποτελεσματικά τα μάτια σας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η προστασία από τον ήλιο είναι ζωτικής σημασίας.

Εκτός από το αντηλιακό και το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου αποτελούν βασικό εργαλείο για την προστασία των ματιών από τις βλαβερές ακτίνες UV. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα γυαλιά ηλίου το ίδιο αποτελεσματικά. Ειδικοί αποκαλύπτουν δύο βασικά σημάδια που πρέπει να προσέξετε για να διασφαλίσετε ότι τα μάτια σας είναι πραγματικά προστατευμένα.

Πώς να επιλέξετε τα σωστά γυαλιά ηλίου

Όταν επιλέγετε γυαλιά ηλίου, πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο τους φακούς, αλλά και το σχέδιο του σκελετού. Τα περιμετρικά γυαλιά ηλίου ή αυτά με χοντρούς βραχίονες προσφέρουν μεγαλύτερη κάλυψη και προστασία από τον ήλιο στην περιοχή των ματιών.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να ελέγξετε την ποιότητα των φακών. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) πρέπει να αναζητήσετε δύο συγκεκριμένα σημάδια:

Σήμανση CE: Αυτή η σήμανση σημαίνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον. Είναι μια ένδειξη ότι τα γυαλιά πληρούν βασικά πρότυπα ποιότητας.

ISO 12312-1:2013: Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι οι φακοί έχουν δοκιμαστεί ειδικά για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Οι ειδικοί της Specsavers προσθέτουν: «Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν τα γυαλιά ηλίου προσφέρουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία ελέγχοντας εάν ο σκελετός διαθέτει τη σήμανση CE ή UV400».

Τι συμβαίνει αν καείτε από τον ήλιο στην περιοχή των ματιών

Αν τα μάτια σας εκτεθούν υπερβολικά στον ήλιο χωρίς επαρκή προστασία, μπορεί να υποστούν ηλιακά εγκαύματα, μια κατάσταση γνωστή ως φωτοκερατίτιδα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται 6 έως 12 ώρες μετά την έκθεση και περιλαμβάνουν:

Πρήξιμο και έντονη δακρύρροια στα μάτια

Θολή όραση

Εξαιρετική ευαισθησία στο φως

Ερυθρότητα

Πρησμένα βλέφαρα

Πονοκέφαλο

Αίσθηση σαν να έχετε άμμο στα μάτια

Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ξεκουράσετε τα μάτια σας, να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να χρησιμοποιήσετε τυχόν οφθαλμικές σταγόνες που σας έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό.

Είναι κρίσιμο να επιλέγετε γυαλιά ηλίου που προσφέρουν πραγματική προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB για να αποφύγετε τη φωτοκερατίτιδα και να προστατεύσετε την υγεία των ματιών σας.

