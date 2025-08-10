Τα ζώδια που δε θα κρατηθούν και θα στείλουν στον πρώην τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος φέτος δεν είναι απλώς ο μήνας των διακοπών. Με τον Ερμή ήδη σε ανάδρομη πορεία, η νοσταλγία και οι σκέψεις για το παρελθόν γίνονται πιο έντονες από ποτέ.

Οι επικοινωνίες με παλιούς γνωστούς -και κυρίως με πρώην- μοιάζουν να βρίσκουν τον δρόμο τους από μόνες τους. Οι συγκυρίες, η χαλάρωση και τα καλοκαιρινά βράδια δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για να ξανανοίξει ένα chat που νόμιζες ότι είχε κλείσει για πάντα. Κάποια ζώδια, μάλιστα, είναι σχεδόν καταδικασμένα να μην αντισταθούν.

Καρκίνος

Η πανσέληνος του Αυγούστου σε φορτίζει συναισθηματικά και ξυπνά αναμνήσεις. Αν υπήρχε βαθιά συναισθηματικός δεσμός, το κινητό σου μπορεί να γίνει το μέσο για μια «τυχαία» καλησπέρα.

Σκορπιός

Ο Πλούτωνας φουντώνει την ένταση και σε ωθεί σε αναβίωση του πάθους. Ένα μήνυμα δεν είναι απλώς πιθανό, είναι σχεδόν βέβαιο, ειδικά αν το τέλος της σχέσης σου άφησε ερωτηματικά.

Ιχθύες

Η ρομαντική σου φύση και η επιρροή της Σελήνης κάνουν τον Αύγουστο μήνα-πειρασμό. Ένα ηλιοβασίλεμα ή μια τυχαία ανάμνηση μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στα παλιά μηνύματα.

Δίδυμοι

Με τον Ερμή σε έντονη επιρροή, η περιέργεια σε οδηγεί. Ένα μήνυμα «για να δεις τι κάνει» μπορεί να φύγει χωρίς δεύτερη σκέψη, ειδικά τις μέρες που βαριέσαι.

Λέων

Με την Αφροδίτη να σε ενισχύει, θέλεις να επιβεβαιώσεις ότι η φλόγα δεν έσβησε. Αν νιώσεις ότι έχεις το πάνω χέρι, θα στείλεις με αυτοπεποίθηση, κυρίως για το παιχνίδι του φλερτ.

Ο Αύγουστος έχει την τάση να φέρνει πίσω πρόσωπα και ιστορίες που πίστευες ότι είχαν μείνει στο παρελθόν. Τα άστρα μπορεί να δείχνουν τάση για επικοινωνία, αλλά η τελική επιλογή είναι δική σου. Αν είναι να στείλεις, κάν’ το με επίγνωση και απόλαυσε ό,τι ακολουθήσει, είτε είναι μια νέα αρχή είτε απλώς μια όμορφη στιγμή νοσταλγίας.

