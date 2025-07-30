Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 31-7-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΤΙΝΑ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΣΟΦΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ: 68
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 31-7-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγλ΄ίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.
Τα παιδιά: Αντώνιος & Μαρία Μπαράκου, Μαρία & Κωνσταντίνος Τσίρκας.
Η εγγονή: Κωνσταντίνα
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΗΛ. ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΑΘΗ χήρα ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΝΑ, ΒΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/7/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & θεία
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ
(χήρα)
Στέφανου
TZIMH
== ΕΤΩΝ 53 = =
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέας Μανολάδας Ηλείας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Δήμητρα Τζίμη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.
THΛ.: 26230 73 685/KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 94
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 31-7-2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλία Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Βικτωρία Δημητροπούλου, Ευγενία & Βασίλειος Πανούσης, Απόστολος Δημητρόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ: ΤΗΛ. 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59: ΤΗΛ. 2610526888, ΚΙΝ. 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 2624061930.
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