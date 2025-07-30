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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 31-7-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΝΤΙΝΑ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΕΤΩΝ 93 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΣΟΦΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ: 68

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 31-7-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγλ΄ίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

Τα παιδιά: Αντώνιος & Μαρία Μπαράκου, Μαρία & Κωνσταντίνος Τσίρκας.

Η εγγονή: Κωνσταντίνα

Τα αδέλφια

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ  ΗΛ. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΕΤΩΝ 75            

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΑΘΗ χήρα ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΝΑ, ΒΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/7/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ:

ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

Την αγαπημένη μας μητέρα & θεία 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ 

(χήρα) 

Στέφανου

TZIMH 

== ΕΤΩΝ 53 = = 

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέας Μανολάδας Ηλείας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ. 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Δήμητρα Τζίμη 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ 

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ. 

THΛ.: 26230 73 685/KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected] 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 94

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 31-7-2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλία Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Βικτωρία Δημητροπούλου, Ευγενία & Βασίλειος Πανούσης, Απόστολος Δημητρόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ: ΤΗΛ. 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59: ΤΗΛ. 2610526888, ΚΙΝ. 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 2624061930.

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