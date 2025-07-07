Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 8-7-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΦΩΤ. ΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/7/2025 & ΩΡΑ 5:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΤΣΙΟΝΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610.430.141.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΗΛΙΑ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΑΘΑΝ. ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΡΥΦΑ,
ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ.
ΜΠΕΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 6
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/7/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΕΚΙΡΗ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΡΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΧΑΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/7/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ)
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΗ ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΓΔΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ"
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 8-7-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΙΧΑΗΛ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΡΑΝΙΤΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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