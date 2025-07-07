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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 8-7-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΦΩΤ. ΚΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 66

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/7/2025 & ΩΡΑ 5:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΤΣΙΟΝΑΚΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ • 

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610.430.141.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΗΛΙΑ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ

ΕΤΩΝ 86           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΑΘΑΝ. ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΡΥΦΑ,

ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ.

ΜΠΕΚΙΡΗ

ΕΤΩΝ 6

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/7/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΕΚΙΡΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΚΑΝΙΣΤΡΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 86           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ,

ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ   

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΧΑΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/7/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ) 

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΤΖΑΚΩΣΤΑ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΗ ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΓΔΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ" 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ

ΕΤΩΝ    93

Κηδεύουμε την Τρίτη  8-7-2025  &  ώρα  11 π. μ.  από  τον  Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΜΙΧΑΗΛ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΡΑΝΙΤΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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