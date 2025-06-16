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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18-6-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA    

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΔ. ΒΟΥΛΔΗ

(ΕΤΩΝ 79)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17  ΙΟΥΝΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΛΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΓΚΟΛΦΩ ΒΟΥΛΔΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Τρίτη 17-6-2025  &  ώρα  12 μεσ.   από  τον   Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ

Η  ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

Dr. med

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΛΑ

(ΕΤΩΝ 84)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 6 ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: LISELOTT

ΤΑ TEKNA:

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΡΛΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΟΡΒΑΛΤ ΜΠΑΡΛΑΣ  & ΜΑΡΙΑ ΝΤΖΕΛΕΠΗ

ΜΠΙΡΓΚΙΤΤΑ ΜΠΑΡΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, LISELOTT, ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΑΡΑΝΤΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,

ΒΛΑΣΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΒΛΑΣ. ΓΚΟΛΦΗ,

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΟΛΦΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

Ετών 89

Κηδεύουμε την Τετάρτη 18/6/2025 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά του: Ιωάννης και Ελπίδα Γιαννοπούλου, Μαριάμ (Μοναχή)

Ο εγγονός: Γεώργιος

Τα ανίψια του  

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.

Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου για τα γενέθλιά του και η σέλφι με τον σκύλο

Τζόκοβιτς: Χρειαζόμασταν 5.000 δολάρια και ο πατέρας μου στράφηκε σε τοκογλύφους της μαφίας

Ούτε δύο λίτρα, ούτε οκτώ ποτήρια: Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε την ημέρα

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