Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18-6-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΔ. ΒΟΥΛΔΗ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΛΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΓΚΟΛΦΩ ΒΟΥΛΔΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Τρίτη 17-6-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
Dr. med
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΛΑ
(ΕΤΩΝ 84)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 6 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: LISELOTT
ΤΑ TEKNA:
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΡΛΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΟΡΒΑΛΤ ΜΠΑΡΛΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΖΕΛΕΠΗ
ΜΠΙΡΓΚΙΤΤΑ ΜΠΑΡΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, LISELOTT, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΑΡΑΝΤΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΒΛΑΣΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΒΛΑΣ. ΓΚΟΛΦΗ,
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΟΛΦΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Ετών 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 18/6/2025 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά του: Ιωάννης και Ελπίδα Γιαννοπούλου, Μαριάμ (Μοναχή)
Ο εγγονός: Γεώργιος
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.
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