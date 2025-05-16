Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18-5-2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΝΤΟΛΚΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΟΛΓΑ
Ο Υ Ι Ο Σ Τ Ο Υ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Π Ε Θ Ε Ρ Α Τ Ο Υ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΡΙΟΥ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α Τ Ο Υ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΛΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟΡΙΟΥ.
Τ Α Α Ν Ι Ψ Ι Α Τ Ο Υ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5/2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΛΗΣ (χήρας) ΕΥΘ. ΣΙΩΡΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΚΟΡΗ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΡΔΩΣΗ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΡΔΩΣΗ,
ΡΟΖΑΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΡΑΠΤΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ χήρα ΘΕΟΦ. ΒΛΑΧΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΤΕΟ
(ΕΤΩΝ 76)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΟΛΓΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΙΡΗ.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΦΙΛΟΙ.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 17 Μαΐου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Εγλυκάδος Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 68)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΑΣΟΝΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΑΚΗΣ & ΓΩΓΩ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ, ΒΑΛΕΡΙΑ, ΙΡΙΔΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΩ ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ & ΑΛΕΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΤΑΣΟΣ & ΕΛΙΖΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΑΒΒΙΔΗ
ΡΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2024 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΙΛ. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ
{ΕΤΩΝ 80}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤOY ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΜΑΝΘΟΣ & ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΙΣΑΑΚ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ), 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ,
ΘΑΝΑΣΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΤΖΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ "ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ"
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΣΚΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΙ RICHARD STONE, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΥΤΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΑ, ΑΛΚΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΦΑΝΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΔΑΛΙΕΤΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΞΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΛΕΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΗΡΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΦΑΣΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Μαΐου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Χριστόφορου Ρίου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & MARJA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΘΗΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΤΑΝΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΡΑΝΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΕΥΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 – 5 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΑΝΔΡΕΑ
ΛΙΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 66
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΙΒΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΒΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 - 5 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΧΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΔ. ΚΛΑΔΗ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΒΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΒΕΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΙΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΛΕΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΙΣΑΑΚ ΜΑΡΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗΣ κ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΥΛΑΣ) χήρας ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΜΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΝΤΑ ΤΣΑΜΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΤΣΑΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18/5/2025 και ώρα 09:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1974
ΕΤΩΝ 71
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟ ΤΕΚΝΟ: ΕΦΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050 6986 944494.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΠΟΥΛΙΔΑ
ΕΤΩΝ 93
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΡΟΥΜΠΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΤΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΤΑΣΙΑΣ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΙΧΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΒΙΔΟΒΑ), 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ χήρας ΑΓΓΕΛ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ ΝΙΚ.) ΤΣΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Μαΐου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αιμιλιανού Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 48)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Μαΐου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Νεοχώρι Ελληνικού Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 67)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18-5-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΒΑΣ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΕΤΩΝ 87
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΛΕΞΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18-5-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΣΗΦ ΒΑΝΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΡΓΕΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Μαΐου 2025 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (Κατασκηνώσεις Αγίου Γερβασίου, Συχαινά, οδός Κορυδαλλέως πλησίον εστιατορίου «Κοράλλι»), τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΛΙΚΟΥ
Παρακαλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Μαίρη
Τα τέκνα: Κατερίνα & Γιώργος, Κωνσταντίνος
Η μητέρα: Βενετία
Οι αδελφοί: Παρασκευή & Αλέξης
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Με την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κοίμηση της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, κόρης, αδελφής & εγγονής
Μαριάννας Παν. Γκοτσοπούλου
Ετών 33
σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε την Κυριακή 18-5-2025 από ώρα 7 έως 10 π.μ στον Ι.Ν Αγ. Κων/νου και Ελένης Αρόης Πατρών.
Ο Σύζυγος : Ανδρέας
Ο Υιός : Ιωάννης
Οι Γονείς : Μαρία Ζωχιού χήρα Παν. Γκοτσοπούλου,
Ιώαννης & Μαρία Στρατογιάννη
Τα Αδέλφια: Απόστολος & Χρυσούλα Γκοτσοπούλου,
Ανδρέας & Δομνίκη Γκοτσοπουλου, Βασίλειος & Χαρά Γκοτσοπουλου,
Χριστίνα Στρατογιάννη
Οι Παππούδες : Ανδρέας & Μάρω Στρατογιάννη
Οι Λοιποί Συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΩΤ. ΔΡΙΜΑΛΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΜΑΛΑ,
ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΜΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΝΩΛΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ χήρας ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΙΡΑ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΝΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΥΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΠΟΝΤΙΤΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΚΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΒΕΡΡΑ,
ΑΓΑΘΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
{ΕΤΩΝ 86}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤOY ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KΥΡIAKH 18 ΜΑΪΟΥ 2024 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑ)
{ΕΤΩΝ 95}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤOY ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚOΣ,
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΥΡΤΩ, ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΜΑΡΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 95)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ.
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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