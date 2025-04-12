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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή των Βαΐων 13 και την Μ. Δευτέρα 14-4-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

KHΔΕΙΑ

 Τον αγαπημένο μας  σύζυγο,  

πατέρα,παππού & θείο 

 ΧΡΗΣΤΟ  ΤΟΥ  ΕΠΑΜ. ΚΑΡΑΛΗ

 ΕΤΩΝ:85

 Θανόντα  κηδεύουμε Κυριακή 13-4-2025 και ώρα 2.00μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία {ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ }

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Επαμεινώνδας Καραλής,

Φώτιος & Βασιλική Καραλή

     ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ


 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 & ΩΡΑ 1:00Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ,
ΘΑΝΑΣΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΤΖΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ

( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑ)
{ ΕΤΩΝ 95 }


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 10:30 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΑΣ,

ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΥΡΤΩ, ΓΙΩΡΓΟΣ 

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 

ΕΤΩΝ 78 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ- 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ

 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΑΡΙΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ

  ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ  ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ¨

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ

11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΡΧΟΝΤΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

 ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ     ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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