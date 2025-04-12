Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή των Βαΐων 13 και την Μ. Δευτέρα 14-4-2025

Κηδείες - Πένθη
KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,παππού & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ:85
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 13-4-2025 και ώρα 2.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία {ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ }
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Επαμεινώνδας Καραλής,
Φώτιος & Βασιλική Καραλή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 & ΩΡΑ 1:00Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ,
ΘΑΝΑΣΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΤΖΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ
( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑ)
{ ΕΤΩΝ 95 }
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΑΣ,
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΥΡΤΩ, ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ- 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ
12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΑΡΙΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ¨
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ
11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΡΧΟΝΤΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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