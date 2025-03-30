Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 31-3-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Ε.Α.
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ-ΙΑΚΩΒΙΝΑ& ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΓΗΡΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΗΛΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑ }
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
• ΑΙΜΙΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
• ΟΛΥΜΠΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
• ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ-ΚΩΝ/ΝΟ ΚΥΡΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 69
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΚΑ ΑΓΓ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ- TAPNAPH
ΕΤΩΝ 53
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΑΡΝΑΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΥΡΜΩ ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Δευτέρα 31-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ( χήρα ) ΑΛΚ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΩ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 73
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΧΑΣΟΜΕΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 – 3 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1. 00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΣΟΜΕΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ, ΘΕΚΛΑ ΧΑΣΟΜΕΡΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΝΕΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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