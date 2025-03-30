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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 31-3-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Ε.Α.

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ-ΙΑΚΩΒΙΝΑ& ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΓΗΡΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΗΛΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑ }

ΕΤΩΝ 70

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

• ΑΙΜΙΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
• ΟΛΥΜΠΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
• ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ-ΚΩΝ/ΝΟ ΚΥΡΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 69

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΚΑ ΑΓΓ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ- TAPNAPH

ΕΤΩΝ 53

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΑΡΝΑΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΥΡΜΩ ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 76

Κηδεύουμε την Δευτέρα 31-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ( χήρα ) ΑΛΚ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΩ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΩΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ

ΕΤΩΝ 73

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΧΑΣΟΜΕΡΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 – 3 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1. 00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΣΟΜΕΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ, ΘΕΚΛΑ ΧΑΣΟΜΕΡΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΝΕΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]

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