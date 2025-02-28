Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘ. ΞΕΝΟΥ
ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΛΟΥΚΑΣ, ΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 93)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 – 3 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 - 3 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΜΠΕΡΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΥΚΑ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΚΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΤΟΥΝΤΖΑΙ ΕΦΕΝΤΙΟΓΛΟΥ,
ΙΕΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΥΚΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΥΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΣΩΤ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
ΕΤΩΝ 59
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΜΑΡΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΜΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1 Μαρτίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ρίου Πατρών 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1-3-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Προαστίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑ-ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΜΥΡΤΩ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΩΝΗ ΤΣΟΝΑΚΑ, ΖΩΗ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΤΣΟΝΑΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΝΑΚΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1-3-2025 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου Δ. Ερυμάνθου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ - ΕΤΩΝ 66
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΣ, ΑΛΕΚΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ & ΜΩΧΑΜΕΤ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΩΡΑ.
TA ANHΨIA TOY
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1-3-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛ. MIXOY
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΕΤΩΝ 76
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΙΧΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΧΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
TA AΔEΛΦIA
TA ANHΨIA
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦ. ΤΣΕΛΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΓ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΑΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΒΕΛΑΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤ. ΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 - 3 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟY
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2-3-2025 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας
ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΖ. ΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος
ΟΙ ΚΟΡΕΣ: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου-Κυριαζοπούλου,
Θεοδώρα Γεωργοπούλου - Αραμπίσογλου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Αργυρώ, Μαρία, Ναταλία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ανδρέας Καλαπόδης,
Γεωργία & Φώτιος Χρόνης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92344-92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών, 40/θήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 90)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Χρύσα
Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Μαργαρίτα
Τα εγγόνια του: Διονύσιος, Χριστιάνα
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316100, KIN: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΟΛΓΑΣ ΠΕΡΛΕΓΚΟΥ
ΣΥΖ. ΑΝΤΩΝ. ΜΠΟΜΠΟΥ
ΕΤΩΝ 50
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΛΕΩΝ.) ΠΕΡΛΕΓΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΛΕΓΚΟΥ
ΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Ο ΥΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΡΕΤΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ) ΦΡΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ) ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ
ΕΤΩΝ 66
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. ΜΙΝΤΖΑ
ΕΤΩΝ 47
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΜΙΝΤΖΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΝΤΖΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΝΤΖΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΝΤΖΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΙΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου Παπαθωμά Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟΔ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ
(ΕΤΩΝ 77)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής Αγίου Βασιλείου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ (χήρα) ΧΡ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 98)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΠΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΠΑΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΝΑ & ΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2-3-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡ. ΣΑΚΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ - ΕΤΩΝ 70
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΚΚΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΚΙΡΗ, ΡΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ, ΛΕΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2-3-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΦΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ - ΕΤΩΝ 60
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΖΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ.
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΡΡΕΝ (Αβάπτιστο)
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΑΛΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ. ΚΑΡΑΒΑ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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