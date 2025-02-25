Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27-2-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-2-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΚΟΝΤΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 26-2-2025 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερυμάνθειας Δ. Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΝΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΟΣ, ΤΖΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΑΜ. ΚΑΣΣΑ
(ΕΤΩΝ 96)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΦΛΟΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΙΩΑΝNH ΚΩΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΙΖΑΜΠΕΛ & ΑΝΤΑΜ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΣΚΛΙΒΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ B’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΙΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΕΛΙΤΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΑΓΓ. ΚΑΪΛΑ
(ΚΥΡΙΑ ΝΙΤΣΑ)
ΕΤΩΝ 101
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΤΟΥΛΑ) (χήρα) ΧΡ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 37
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΔΑΦΝΗ - ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΧΙΛ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΑΧΙΛ. ΚΟΡΔΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΜΑΡΩ, ΜΑΝΤΥ, ΜΑΝΤΙΑΝΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr