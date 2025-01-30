Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31-1 και το Σάββατο 1-2-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ-ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΝΕΣΗ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΕΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΕΣΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΝΙΝΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - ΕΤΩΝ 53
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-1-2025 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΖΩΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 53
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΣΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν. 6932318103
fax 2610 340871.
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Κ Η Δ Ε Ι Α
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία
ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
Το γένος ΚΑΠΡΑΛΟΥ (ΕΤΩΝ 95)
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 3:30 μ. μ. στον Ιερό Ναό ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σελιανιτίκων Αιγιαλείας.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 2:30 μ. μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
Γιώργος Οικονομόπουλος & Πένυ Κουτρουμάνου
Κατερίνα & Βασίλης Τσοκανάς
Δημήτρης Οικονομόπουλος & Αγγέλα Δήμου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Θανάσης & Χαρά, Παναγιώτης, Παναγιώτης
Αλέξανδρος, Μάριος, Κατερίνα
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Κατερίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Ευαγγελία χήρα Παν. Νικολακόπουλου
Δήμητρα Καπράλου & Παντελής Ράπτης
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΜΕ ΑΙΓΙΟΥ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Κορίνθου 7, Αίγιο 251 00.
Τηλέφωνο: 2691 026591.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΜΠΡΟΥΜΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31-1-25 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΩΣΤΑΣ & ΑΡΕΤΗ,ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΥΚΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΚΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΤΟΥΝΤΖΑΙ ΕΦΕΝΤΙΟΓΛΟΥ,
ΙΕΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΥΚΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΥΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΦΡΟΥΦΡΗ
(ΒΑΓΓΕΛΑΣ) ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΟΥΦΡΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΟΥΦΡΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΟΥΦΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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