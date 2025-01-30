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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31-1 και το Σάββατο 1-2-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ-ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΝΕΣΗ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΕΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΕΣΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΝΙΝΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ -  ΕΤΩΝ   53

Κηδεύουμε την Παρασκευή  31-1-2025  &  ώρα  3.30 μ.  μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.  

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΖΩΗ  ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ    

ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΟΥΚΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 53

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΣΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν. 6932318103

fax 2610 340871.

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Κ Η Δ Ε Ι Α

Την  αγαπημένη  μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία

ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

Το γένος ΚΑΠΡΑΛΟΥ (ΕΤΩΝ 95)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025 και  ώρα  3:30 μ. μ. στον  Ιερό  Ναό  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σελιανιτίκων Αιγιαλείας.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΩΡΑ 2:30 μ. μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ.

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ:    

Γιώργος Οικονομόπουλος & Πένυ Κουτρουμάνου

Κατερίνα & Βασίλης Τσοκανάς

Δημήτρης Οικονομόπουλος & Αγγέλα Δήμου

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:   

Θανάσης & Χαρά, Παναγιώτης, Παναγιώτης

Αλέξανδρος, Μάριος,  Κατερίνα

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Κατερίνα

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:

Ευαγγελία χήρα Παν. Νικολακόπουλου

Δήμητρα Καπράλου & Παντελής Ράπτης

ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ                        

ΟΙ   Λ.  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:

ΑΝΤΙ  ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΜΕ ΑΙΓΙΟΥ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Διεύθυνση: Κορίνθου 7, Αίγιο 251 00.

Τηλέφωνο: 2691 026591.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ

ΕΤΩΝ 66

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΡΤΖΑΛΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΚΩΝ. ΜΠΡΟΥΜΑ

ΣΥΝ/ΧΟ   ΟΣΕ -   ΕΤΩΝ  79 
 
Κηδεύουμε την Παρασκευή  31-1-25 & ώρα 1  μ.μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Μηνά  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΩΣΤΑΣ & ΑΡΕΤΗ,ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ  ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ  ΤΟΥ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ  ΟΙ  ΚΑΛΟΙ  ΤΟΥ  ΦΙΛΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.  

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΥΚΑ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΚΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΤΟΥΝΤΖΑΙ ΕΦΕΝΤΙΟΓΛΟΥ,

ΙΕΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΥΚΑ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΥΚΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΦΡΟΥΦΡΗ

(ΒΑΓΓΕΛΑΣ) ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΟΥΦΡΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΟΥΦΡΗΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΟΥΦΡΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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