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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 26-11-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH  ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΓΓΕΛΟΥ  

ΠΑΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  41

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ   ΤΡΙΤΗ   26 – 11– 2024   ΚΑΙ   ΩΡΑ  3.00  Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ  ΘΕΑΣ  ΠΑΤΡΩΝ.

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΗΣ :  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΥΛΟΥ  &  ΑΝΝΑ  ΗΛΙΑΔΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΑΥΛΟΥ  &  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΑΡΜΑΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 76)

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 26/11/2024 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέου Σουλίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Βασιλική Χαρμαντά, Γεωργία Χαρμαντά, Γεώργιος Χαρμαντάς

Οι αδελφοί

Οι εγγονοί

ΟΙ ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83  

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι     Ο Ι  Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

 Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΗΛΙΑ ΒΕΡΡΑ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ,

ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΡΡΑ,

ΜΑΝΩΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΡΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΒΕΡΡΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΕΡΡΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ,

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΡΧΟΝΤΩ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ,

ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΛΥΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΑΔΑ)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

OI  ΑΔΕΛΦΟΙ     

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ

ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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