Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 26-11-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 41
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 – 11– 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΑΡΜΑΝΤΑ
(ΕΤΩΝ 76)
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 26/11/2024 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέου Σουλίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Βασιλική Χαρμαντά, Γεωργία Χαρμαντά, Γεώργιος Χαρμαντάς
Οι αδελφοί
Οι εγγονοί
ΟΙ ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΗΛΙΑ ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ,
ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΡΡΑ,
ΜΑΝΩΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΡΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΒΕΡΡΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΕΡΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΡΧΟΝΤΩ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ,
ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΛΥΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΑΔΑ)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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