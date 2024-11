Τέσσερις νέοι καλλιτέχνες από Πάτρα και Αγρίνιο εμφανίστηκαν στα blind auditions του The Voice το σαββατοκύριακο, δείτε πώς πήγαν

Έντονο Πατρινό ενδιαφέρον είχε το The Voice of Greece στο κανάλι Σκάι το σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Με τις blind auditions να συνεχίζονται, είδαμε το Σάββατο 23-11 μεταξύ των διαγωνιζόμενων, την 31χρονη Αθηνά Μάλλια από την Πάτρα που ερμήνευσε αρκετά καλά το γνωστό λαϊκό κομμάτι «Έντεκα Παρά» του Κυριάκου Παπαδόπουλου και κατάφερε να κάνει τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκ των κριτών να γυρίσει την καρέκλα του και να την πάρει στην ομάδα του. Η ταλαντούχα Αθηνά Μάλλια που απ’ όσο θυμόμαστε είχε ξαναδοκιμάσει την τύχη της στο The Voice of Greece παλιότερα όπως και στο X Factor 2, όπως δήλωσε στον φετινό παρουσιαστή του The Voice, δήλωσε συμμετοχή & ήρθε χωρίς να το ξέρει κάποιος από την οικογένεια της. «Θα μου έλεγε ο πατέρας μου, πάλι ξαναπάς», είπε η Αθηνά Μάλλια που είναι κόρη του Δημήτρη Μάλλια, ο οποίος έχει εργαστεί και στο χώρο του Τύπου, στο εμπορικό κομμάτι σε εφημερίδες όπως η «Ημέρα» και η «Γνώμη» των Πατρών.

Έτσι η Πατρινή Αθηνά Μάλλια που πλέον ζει στην Αθήνα πέρασε στην επόμενη φάση του The Voice, τα Knockouts. Εισέπραξε και τον καλό λόγο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος της είπε «το είπες ωραία το κομμάτι!.

Εκτός από την Αθηνά Μάλλια, στο τραγουδιστικό τάλεντ σώου The Voice of Greece που έχει αισίως φτάσει στη 10η Σεζόν του, είδαμε το Σάββατο 23-11 να διαγωνίζεται και ο 25χρονος Παναγιώτης Ράπτης επίσης από την Πάτρα που ερμήνευσε το κομμάτι «Απέναντι Μου», γνωστή επιτυχία του Θοδωρή Φέρρη, ωστόσο αν και έκανε μία καλή εμφάνιση δεν γύρισε κάποια καρέκλα εκ των κριτών.

Αργότερα στη σελίδα του στο instagram ο Παναγιώτης Ράπτης ανέβασε το βίντεο της εμφάνισης του και έγραψε τα εξής: «Ένα σύντομο πέρασμα από την σκηνή του #TheVoiceOfGreece και των Blind Auditions μόλις ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ όσους με στήριξαν και με στηρίζουν. Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ αλλά τώρα ξεκινάει. Το κεφάλι κάτω και μόνο δουλειά. Never Give up».