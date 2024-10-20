Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22-10-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Δευτέρα 21-10-2024 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Η σύζυγος: Αθηνά
Τα παιδιά του: Ιωάννης και Ελεάνα, Παναγιώτης και Σωτηρία, Ελευθέριος και Αναστασία, Ευσταθία
Τα εγγόνια του: Αθηνά, Λουκία, Χρήστος, Αθηνά
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ
ΕΤΩΝ 100
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΩΝΗΣ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ,
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 11 Π.Μ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΛΟΤΣΑΡΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 µ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΝΤΟΝΤΗ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Δευτέρα 21-10-2024 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΝΤΗ
ΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΑΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΝΙΚΟΣ & ΒΑΣΩ, ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
MAΡΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΠΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 / 10 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:45 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΡΕΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΩΝΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΕ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2024 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΝΙΚΗΤΑΣ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΣΕΜΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΕΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
---------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον Αγαπημένο µας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
Θανόντα κηδεύουµε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ.
εκ του Ἱερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βασιλικού.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:00 Π.Μ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ. 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129.
www.parazafeirisfunerals.gr - email [email protected]
==================================
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο µας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΕΤΩΝ 53)
Θανόντα Κηδεύουµε την Δευτέρα 21/10/2024 & ώρα 3 μ.μ απο Τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: Μαρία (χήρα) Κων. Νικολαΐδη
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: Ανδρέας Νικολαϊδης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: Κωνσταντίνος, Ιφιγένεια
ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
===============================
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη µας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) ΑΝΑΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΕΤΩΝ 73)
Θανούσα κηδεύουµε την Τρίτη 22/10/2024 & ώρα 11 π.μ
από τον Ἱερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Αγγελική Καρφίτσα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Ευστράτιος, Αλέξανδρος
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
=====================
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr